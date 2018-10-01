Расходы на образование и здравоохранение увеличат до 10% от ВВП в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане расходы на образование и здравоохранение в течение пяти лет будут увеличены с 7,4% до 10% от размера валового внутреннего продукта (ВВП), передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

В частности, как было отмечено, продолжится работа по расширению государственной поддержки образования и здравоохранения с акцентом на повышение эффективности расходов в данных сферах. Президентом поставлена задача в течение пяти лет увеличить расходы из всех источников на образование и здравоохранение с 7,4% до 10% от ВВП.

Кроме того, будут приняты меры по повышению статуса педагога, строительству новых школ, а также поэтапному повышению зарплаты участковых медработников на 20%, цифровизации сферы здравоохранения и строительству нового научного онкологического центра в Астане.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил, что в рамках кардинального усиления качества школьного и дошкольного образования Министерства образования и науки РК совместно с акиматами будет разработана соответствующая Дорожная карта, где будут предусмотрены меры по повышению квалификации дошкольных воспитателей и введению единых квалификационных требований.

«В школе данная работа уже идет. В текущем году внедрен национальный квалификационный тест. По итогам аттестации в школах присвоены квалификационные категории более 34 тыс. учителей. Доплата указанному количеству педагогов производится с 1 сентября 2018 года. В целом размер доплаты варьируется от 30% до 50%, в зависимости от категории», - доложил Ерлан Сагадиев.

По графику идет переход на международные стандарты. В 2019-2020 годах будет обеспечен перевод всей системы оценивания на стандарты PISA, SAT, AST. Кроме того, в школе будет продолжена работа по сокращению дефицита ученических мест. В рамках обеспечения детской безопасности будут приняты меры по 100% оснащению школ и детских садов системами видеонаблюдения. Будет закуплено порядка 4 тыс. камер видеонаблюдения.

По поручению Главы государства будет разработан закон «О статусе педагога», в котором будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращения учебной нагрузки и защиты от ненужных проверок и др. Также Ерлан Сагадиев отметил, что будет продолжена работа по повышению требований к качеству преподавания в высших учебных заведениях.