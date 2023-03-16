Расходы Казахстана превышают доходы в два раза – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается тенденция уменьшения средств Национального фонда. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что депутаты поддерживают финансирование из Нацфонда на базовые инфраструктурные и иные стратегические расходы.

«Но одновременно мы должны выполнять поручения Главы государства по доведению Национального фонда до 100 млрд долларов США. Сейчас мы видим тенденцию уменьшения средств Национального фонда. За последние 8 лет средства нашего Национального фонда уменьшились с 73 до 57 млрд долларов США. Может быть, год-два есть стабилизация, в то же время задача-то стоит на увеличение до 100 млрд долларов», - сказал он на пленарном заседании Сената Парламента.

По словам Маулена Ашимбаева, задача стоит – максимально увеличивать Национальный фонд, через это увеличивать те средства, которые выделяются на проект «Национальный фонд – детям». В этой связи он считает, что всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период.

«Сейчас придут новые депутаты Мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги. Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Национального фонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине», - добавил он.

По данным спикера Сената, за последние 5 лет ненефтяные доходы республиканского бюджета увеличились на 66%. Тем временем расходы за этот же период увеличились на 120%. Это означает двукратное опережение роста расходов, нежели доходов.

«В этой связи и понятно, что Правительство берет эти деньги или из Нацфонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении (республиканского бюджета на 2023 год – прим. авт.) мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, соответственно, значит, из Национального фонда. Других-то источников нет. Или нужно увеличивать налоговую базу. В этой связи основной месседж – нам всем нужно приходить к финансовой дисциплине. Тратить только на стратегические расходы средства Национального фонда и в целом иметь реалистичную стратегию увеличения активов Национального фонда. Как эти активы увеличивать, за счет чего увеличивать? На этот вопрос депутаты хотят видеть осмысленную стратегию увеличения активов Национального фонда, а не стратегию использования средств Национального фонда», - заключил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената Парламента Казахстана на рассмотрение представлен проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2023 год. Поступления бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге. В целом дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге по нескольким приоритетным направлениям. Для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге.