Расходование возвращенных активов будет контролировать Высшая аудиторская палата

В 2024 году уже обеспечен возврат активов на 90 миллиардов тенге. В планах – вернуть еще 235 миллиардов тенге. Соглашение уже одобрено. Как и решение о реализации инвестиционных и социальных проектов на 28 миллиардов тенге. Об этом говорится в документальном фильме «Возврату подлежит» в эфире телеканала Jibek Joly, передает агентство Kazinform.

- Мы ставим вопрос о том, чтобы реализовывались конкретные социальные проекты, - подчеркнул в документальном фильме председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков.

По его словам, такие соглашения уже комиссией одобрены. Начинается реализация.

- Одним из субъектов будет построен на несколько миллиардов тенге образовательно-культурный центр. Он, на мой взгляд, по крайней мере, по параметрам, которые мы прописали, абсолютно общественно полезный, отвечающий интересам населения. Там будут и образовательные классы, аудитории, спектакли и мастер-классы. И самое главное, после ввода в эксплуатацию его могут бесплатно посещать социальные группы населения, - рассказал Нурдаулет Суиндиков.

Также отмечается, что контроль за расходованием возвращенных средств осуществляется Высшей аудиторской палатой.

Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК подготовил первый документальный фильм «Возврату подлежит», в котором руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай, министр юстиции РК Азамат Ескараев, председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков рассказали о процессе и достигнутых результатах по возврату в страну незаконных активов.





