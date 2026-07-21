Расходы на гарантию пенсионных накоплений в Казахстане сократились почти вдвое

В 2025 году государство направило 16,1 млрд тенге на выплаты по гарантии сохранности пенсионных накоплений в ЕНПФ — почти вдвое меньше, чем годом ранее, передает Kazinform со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Эти средства получили 108,2 тысячи человек. Соответствующая информация приводится в отчете, размещенном на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Выплаты составили около 0,3% от общего объема расходов республиканского бюджета на пенсии и пособия, который достиг 5,86 трлн тенге. Для сравнения, в 2024 году на эти цели было выделено 27 млрд тенге для 143,2 тыс. получателей, что соответствовало 0,5% всех расходов. Основной вклад в формирование совокупного показателя внесли пенсионные выплаты (солидарные и базовые) — 72,1%, на их выплату направили суммарно 4,23 трлн тенге.

На пособия многодетным матерям и людям с инвалидностью пришлось 17,8% всех расходов на пенсии и пособия, или 1,04 трлн тенге. Еще 10,1% (591,3 млрд тенге) составили остальные 15 видов социальных выплат, включая выплату гарантии по сохранности пенсионных взносов. Ее доля в общей структуре расходов составила около 0,3% — примерно столько же, сколько пришлось на пособия на погребение, на которые было направлено 15,4 млрд тенге.

— Выплата гарантии по сохранности пенсионных взносов является единовременной. Назначается она в тех случаях, когда при выходе вкладчика на пенсию сумма его пенсионных накоплений (ОПВ и/или ОППВ) с учетом инфляции меньше фактической суммы накоплений. Разницу между двумя показателями и компенсирует государство. С примерами расчета выплаты можно ознакомиться здесь. С 1 января 2027 года вступают в силу поправки в Социальный кодекс РК, согласно которым государство перестанет гарантировать сохранность пенсионных взносов (ОПВ и ОППВ) в ЕНПФ с учетом инфляции. В связи с этим, будет оптимизирована соответствующая бюджетная подпрограмма, — говорится в сообщении.

Кроме того, обязательные пенсионные взносы (ОПВ) формируются в размере 10% от ежемесячного дохода работника. Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) были введены дополнительно к обязательным пенсионным взносам для работников вредных производств, их доля от ежемесячного дохода работника составляет 5%.

Ранее сообщалось, куда казахстанцы смогут перевести до 100% своих пенсионных накоплений. В Казахстане вырос спрос на пенсионные аннуитеты после повышения порогов.