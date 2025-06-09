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    12:31, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Расхитителей «противопаводковых» 300 миллионов тенге осудили в Атбасаре

    По факту хищения свыше 300 млн тенге в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» состоялся приговор. Об этом передает  агентство Kazinform. 

    Суд
    Фото: Kazinform

    По информации прокуратуры Акмолинской области, эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления. 

    Дело расследовалось спецпрокурорами Акмолинской области.

    - Приговором суда участники хищения осуждены по статьям 189 части 4 (хищение в особо крупном размере) и 218 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 лет соответственно с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу, - добавили в прокуратуре.

    Как сообщалось, в 2024 году паводок в Атбасарском районе проходил в напряженном режиме.

    Теги:
    Хищение Регионы Казахстана Регионы Суды Паводки Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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