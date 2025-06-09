Расхитителей «противопаводковых» 300 миллионов тенге осудили в Атбасаре
По факту хищения свыше 300 млн тенге в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» состоялся приговор. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации прокуратуры Акмолинской области, эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.
Дело расследовалось спецпрокурорами Акмолинской области.
- Приговором суда участники хищения осуждены по статьям 189 части 4 (хищение в особо крупном размере) и 218 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 лет соответственно с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу, - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось, в 2024 году паводок в Атбасарском районе проходил в напряженном режиме.