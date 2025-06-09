Расхитителей «противопаводковых» 300 миллионов тенге осудили в Атбасаре

По информации прокуратуры Акмолинской области, эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

Дело расследовалось спецпрокурорами Акмолинской области.

- Приговором суда участники хищения осуждены по статьям 189 части 4 (хищение в особо крупном размере) и 218 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 лет соответственно с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу, - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, в 2024 году паводок в Атбасарском районе проходил в напряженном режиме.