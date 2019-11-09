Расчистка Урало-Каспийского канала началась в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Расчистка Урало-Каспийского канала началась в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по расчистке Урало-Каспийского канала начались с его морской части. Сейчас его глубина 30-40 см. Расчистка ведется с двух сторон – непосредственно с устья, где Урал соединяется с морем, и со стороны Каспия. Техника идет навстречу друг другу. После завершения работ глубина канала достигнет отметки в 2,5 м. Это при выгоне воды. При нагонных водах глубина будет больше: тут главное условие, чтобы при любой погоде или ветрах она не опускалась ниже 2,5 м. Ширина канала по проекту 35-40 м. Длина канала, связывающего устье Урала с морем – 5 км», - сообщил начальник участка по расчистке канала Дмитрий Эйдман.





Канал не чистили 30 лет. За эти годы река, по которой переваливались миллионы тонн грузов, потеряла статус судоходной. Старожилы и люди среднего возраста еще помнят и многочисленные баржи, перевозящие щебень и ПГС из Индера и Уральска, и снующие буксиры, пароходы. Кому посчастливилось, те увидели и, наверняка, запомнили и величественный пароход «Худат», на котором можно было отправиться в Астрахань – железной дороги, соединяющей прежний Гурьев с соседней Астраханью, тогда не было. Она только строилась. На «Худате» можно было отправиться на целый день на морскую прогулку.

Расчистка канала идет не на бюджетные средства. Строящемуся в регионе газохимическому комплексу, а это будет огромное предприятие по выпуску 1 млн 250 тыс. полиэтилена и полипропилена в год, нужно много огромного, нестандартного оборудования. Доставить его железной дорогой невозможно. Вот компания и пошла на достаточно большие траты, решив возродить водный путь. По Черному морю грузы из Европы проследуют по Волго-Балтийскому каналу, Волге до Астрахани. Пересекут Каспийское море и войдут в Урал. Его тоже где надо углубят. Хотя до речного порта и так, к счастью, по фарватеру глубина достаточная. Местами до 4 м доходит. Это так называемые зимовальные ямы, где зимой когда-то скапливалась белуга и другая крупная рыба, чтобы по весне отправиться в верховья. Эти зимовальные ямы испокон веков были святая святых. Их оберегали. Если и брали, то немного, чтобы не пугать ушедшую в спячку рыбу. Сейчас эти ямы, конечно, пустые. С них и началось в девяностые разграбление Урала. Это уж потом отправились в море, где лов рыбы до начала 90-х был под запретом.





«В настоящее время в работах задействовано 3 плавкрана, 1 земснаряд и 2 баржи. На подходе буксир и еще 1 баржа. Работать будем до ледостава. Всего нам предстоит достать 129 тыс. кубометров грунта», - сообщил Дмитрий Эйдман.

Так что скоро Урал вновь до границ Атырау станет судоходным. Завершения работ с нетерпением ждут и рыбаки, и экологи. В последние годы рыба практически перестала заходить в реку. Она просто не может преодолеть многокилометровую мель в устьевом пространстве. Зимой канал вообще промерзал до дна. Снасти рыбаков, вышедших в этом году на Урал на осеннюю путину, возвращаются почти пустыми. Если когда-то одно притонение невода приносило несколько тонн рыбы, то сегодня улов можно пересчитать поштучно.

«Попадаются лещ, жерех, судака практически нет. Вообще рыбы в реке крайне мало», - с грустью говорит бригадир рыболовецкой бригады Каиржан Кадесов.





Почему ждут завершения работ ученые, экологи пояснила руководитель отдела Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Маншук Темешева:

«Проведение дноуглубительных работ, в первую очередь, улучшит состояние естественного воспроизводства ихтиофауны нашего бассейна. И, на что мы очень надеемся, создаст благоприятные условия для миграции частиковых видом рыб, а весной и осетровых».

Ученые надеются, что после расчистки канала ближе к декабрю в Урал впервые зайдет крупная рыба. Может быть, даже белуга, которая не попадалась в реке с десяток лет. Так вот, зайдя по каналу, рыба зиму проведет в Урале, чтобы весной отправиться на нерест. Если, конечно, ее за зиму не вытащат баграми, якорьками. Так что есть надежда, что знаменитая река вновь станет и частично судоходной, и богатой на уловы. Хотя проблема останется – чистить Урал нужно не только в низовьях, а на всем протяжении. К сожалению, этого в планах пока нет.





Да и у канала тоже судьба может быть печальной. Дело в том, что чистить его надо на постоянной основе. Осенью, чтобы и судоходству путь открыть, и рыбе. Зимой его илом не занесет и поэтому во время весеннего ледостава глубина будет нормальной, чтобы рыба проходила. Но к июню, когда вода сойдет, его вновь занесет илом. И работы нужно будет начинать заново. Не в тех масштабах, конечно – какая-то глубина сохранится. Но не везде.

Знакомый инспектор, проработавший в рыбоохране десятки лет, вспомнил, как то ли в семидесятые, то ли в восьмидесятые наблюдал интересную картину. Летом они ушли в море. Канал еще не начинали чистить. Многочисленная белуга, которая обитала в предустьевом пространстве и в Урал заходить не собиравшаяся – еще не половозрелая, гонялась за воблой. И по неосторожности вошла в устье реки. А тут приключился выгон воды. И в итоге десятки или сотни огромных рыбин застряли на мелководье. Вот инспектора и ждали, когда вновь начнется нагон, и рыбины уберутся с дороги.

Кстати, такое, что в устье можно перейти реку по рыбьим тушам, слышал и автор этих строк. Большой любитель природы Владимир Арзамасцев рассказывал, что в восьмидесятые годы рыбы в устье было много и по ней можно было ходить. К сожалению, не удалось увидеть такое зрелище. Запомнилось только одно – во время путины невод приходил полный огромных белуг, осетров, сомов – ячея была большая, и мелкая рыба просто проходила через них…