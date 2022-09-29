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Раритетное издание Мухтара Ауэзова на польском языке презентовали в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Сентября 2022, 23:23
Раритетное издание Мухтара Ауэзова на польском языке презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в Центральной городской библиотеке им. М. Ауэзова, отметили 125-летие со дня рождения писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Круглый стол «Мұхтар мұрасы – халық қазынасы» собрал ценителей творчества классика – ученых, педагогов, общественных деятелей, студентов и школьников. Их вниманию была представлена выставка «Әуезов әлемі».

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Как подчеркнула директор Централизованной библиотечной системы Астаны Гульбадан Мадибаева, основная цель мероприятия, проведенного в рамках государственной программы «Читающая нация», - популяризация литературного наследия и пропаганда среди молодежи главных произведений Ауэзова.

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О жизни писателя рассказал профессор ЕНУ им. Л. Гумилева, доктор филологических наук Ракымжан Турысбек, выступивший модератором встречи. Творческие тематические зарисовки представили студенты ЕНУ и учащиеся школы-лицея №71.

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Большой интерес собравшихся вызвала презентация польскоязычной версии романа «Абай» Мухтара Ауэзова („Syn Kazachstana (Abaj)»), изданной в Польше в 1950 году.

«Таких раритетных книг у нас две. Они находятся в Общественной полонийной библиотеке, открытой в Астане общественным объединением „Polska Jedność» на базе Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова в 2019 году. Первая книга – 1950 года выпуска, вторая – 1951-го. Обе были подарены нам учителем польского языка Юстыной Цалчыньской. Перевод романа с русского на польский сделал Стефан Погожельский. В 1954 г. было выпущено продолжение – „Droga Abaja» («Путь Абая»), но, к сожалению, найти это издание пока не удалось», - сказал директор полонийной библиотеки Ринат Дусумов.

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По его словам, книги Ауэзова – не единственные переводы казахской литературы на польский язык.

«У нас есть «Слова назидания» Абая, переведенные напрямую с казахского на польский известным тюркологом, лингвистом Хенриком Янковским, эпос «Кыз Жибек», «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова. Эти издания – гордость нашей Общественной полонийной библиотеки, как и переводы польских классиков на казахский язык – Адама Мицкевича, Виславы Шимборской, Чеслава Милоша и других… Очень символично, что презентация польской версии знаменитого романа «Абай» проходит именно в юбилей Мухтара Ауэзова, в библиотеке, носящей его имя. Многое связывает казахский и польский народы. В том числе и великий Абай. К примеру, он в свое время первым перевел на казахский стихотворение Мицкевича, а отец Абая был дружен с польским ссыльным, литератором Адольфом Янушкевичем, который, как считается, предсказал будущее столице Казахстана. Важно и ценно, что эта незримая связь продолжается и в наше время», - отметил Р. Дусумов.

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Фото: Централизованная библиотечная система города Астаны


Астана   Культура   Польша   125-летие Мухтара Ауэзова  
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