Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Рано утверждать об устойчивом тренде снижения инфляции – Галымжан Пирматов

Серик Сабеков
7 Апреля 2023, 14:08
Рано утверждать об устойчивом тренде снижения инфляции – Галымжан Пирматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на некоторые позитивные тренды в инфляционных процессах в стране, которые вполне нами ожидались, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Этому способствуют инфляционные ожидания, которые остаются высокими и чувствительными к краткосрочным ценовым шокам», - сказал Галымжан Пирматов.

Также, по его словам, начинает реализовываться фактор возможного ускорения инфляции в результате роста цен на регулируемые товары и услуги. Существенный пересмотр расходов государственного бюджета и временная приостановка использования бюджетных правил создают дополнительное проинфляционное давление.

«Учитывая вышеуказанные риски, динамику фактической инфляции и ее соответствие прогнозам, Комитет по денежно-кредитной политике придерживается ранее озвученной позиции о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях», - добавил Галымжан Пирматов.

Дальнейшие действия по базовой ставке, как отметил Глава нацбанка, будут зависеть от выхода новых данных, в том числе о параметрах реформы, которые будут учтены при обновлении прогноза в мае 2023 года.

«Мы не планируем реагировать на прямые эффекты на инфляцию от повышения цен на ГСМ. Принимая решения по монетарной политике, мы будем внимательно отслеживать и анализировать вторичные эффекты, включая изменение цен на смежные товары, а также инфляционные ожидания. С учетом озвученных проинфляционных рисков Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения текущих денежно-кредитных условий», - резюмировал Галымжан Пирматов.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Инфляция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане