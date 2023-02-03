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Раннюю весну прогнозируют в Алматы

3 Февраля 2023, 18:33
Раннюю весну прогнозируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор департамента гидрологии РГП «Казгидромет» Адель Ахметов на брифинге в региональной службе озвучил предварительный прогноз погоды на весну в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительному прогнозу в Алматы ожидается ранняя весна. В первой декаде марта ожидается повышение температуры воздуха до +2+7, днем до +10+15 градусов. В среднем температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1 градус. Более детализированный прогноз на март по городу будет выпущен 15 февраля.

Отвечая на вопросы журналистов Адель Ахметов сообщил, что в Алматы заметно повышается температура приземного воздуха. За период с 1976 года средняя годовая температура повышается со скоростью около 0,5 градуса каждые 10 лет. Температура устойчиво повышается во все месяцы года. Наибольшими темпами повышается температура в марте – на 1,3 градуса каждые 10 лет и в феврале – на 1,3 градуса каждые 10 лет

27 января РГП «Казгидромет» выпустил консультативный прогноз погоды по южным регионам Казахстана на 1-10 февраля с предупреждением о прогнозируемых сильных осадках в виде дождя, возможности интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемах уровней воды на реках в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областях.


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