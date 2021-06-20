Ранняя диагностика заболеваний позволяет вовремя принять меры - врач-уролог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Празднование Дня медицинского работника в третье воскресенье июня стало традицией. В этот день мы рассказываем о тех, кто вносит большой вклад в развитие здравоохранения. Врач-уролог высшей квалификационной категории научного центра педиатрии и детской хирургии Бауыржан Сакенов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о диагностике и о современных методах хирургического лечения.

В 2001 году на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии основано отделение детской урологии с оперативной андрологией. Врачи отделения консультируют и осуществляют лечебно-диагностические мероприятия больным из всех областей Республики Казахстан в возрасте от периода новорожденности до 18 лет.

- Бауыржан Тилеукабылович, с праздником вас. Расскажите, как начиналась ваша трудовая деятельность?

- Я родился в семье медика. У меня мама врач-терапевт. Получается, с детства воспитывался в медицинской сфере. Свою трудовую деятельность начал в 2008 году, поступив в резидентуру научного центра педиатрии и детской хирургии. В 2010 году закончил ее по квалификации «Детская хирургия». После чего устроился на работу в отделение урологии научного центра педиатрии и детской хирургии. В резидентуре я проходил полный курс по урологии. С тех пор работаю с детьми у кого различные патологии урологического характера.

- Что интересного в вашей профессии и почему вы стали именно врачом-урологом?

- Детская урология - это в основном пластическая хирургия. Это меня и привлекло в этой профессии. Есть такая патология гипоспадия. Самое интересное - это оперировать пациентов с такой патологией. Почему? Потому что, здесь нужны не только знания, тут нужно иметь образное мышление. При оперативном вмешательстве пациенту нужно создавать сам мочевой канал, который не сформировался при рождении.

- Какие урологические заболевания чаще всего встречаются в нынешнее время, с чем это может быть связано?

- Урологическая патология по всей стране встречается часто. Это может быть по разным причинам. К примеру, это может быть связано с тем, что беременные женщины часто переносят стрессы в первом триместре. Вообще, урологическая патология формируется в первом триместре. Также этому могут способствовать и разные инфекционные заболевания, ОРВИ. То, что хорошо, в наше время данную патологию обнаруживают уже внутриутробно, что помогает нам проводить раннюю диагностику. Сейчас внутри плода патологию почек на УЗИ плода ставят примерно на 20-21 неделе беременности. После чего беременные женщины обращаются к нам и становятся на учет. После чего мы наблюдаем за ребенком внутриутробно. После рождения обследуем и определяем тяжесть патологии. Либо сразу оперируем после рождения, иногда ждем определенного периода.

- На какие тревожные знаки нужно в первую очередь обращать внимание?

- В нашей урологической патологии самое коварное то, что патология протекает бессимптомно. То есть, если внутриутробно не нашли данную патологию ее обычно находят случайно на УЗИ почек или при других медицинских обследованиях, когда пациенты поступают с другими жалобами. На сегодня урологические заболевания занимают ведущее место среди хирургических патологий у детей. Ранняя диагностика заболеваний позволяет вовремя принять меры.

- Может ли женщина стать врачом-урологом?

- Любой специалист вне зависимости женщина это или мужчина может стать урологом. Все зависит от самого человека от его желания и труда. Однако стоит признать, что женщинам в хирургической сфере приходится нелегко. Так как им помимо работы нужно заниматься семьей, детьми. Наша работа требует, чтобы мы днем и ночью были на страже. У нас часто бывают срочные операции вне зависимости от времени и суток.

- Расскажите о самом интересном клиническом случае из вашей практики?

- За мою практику самым интересным случаем, я считаю, патологию с экстрофией мочевого пузыря. Это когда ребенок рождается без передней стенки мочевого пузыря. У нас был такой пациент. Лечение с ним мы вели с рождения. Сделали ему мочевой пузырь из кишечника. На эту операцию у нас ушло около 12 часов. И это, наверное, была самая запоминающаяся операция за мою практику.

- Сейчас хронические заболевания появляются раньше, значит ли это, что в последние годы болезни «помолодели»?

- Да, вы правы. В нашей практике такая тенденция тоже есть. Например, возьмем мочекаменную болезнь. У нас был пациент, который родился с камнями почек. Откуда у детей камни в почках? С чем это можно связывать? Я думаю, что это связано с образом жизни родителей. Что они пьют и что они едят. Какой образ жизни ведут. В наше время в урологической практике мочекаменная болезнь плохо изучена. Порой у детей постарше тяжело определить из-за чего сформировался камень. Сейчас много детей по нашей Республике встречаются с мочекаменной болезнью. Это большая проблема. И она требует углубленного изучения. В нашем научном центре педиатрии и детской хирургии мы также занимаемся этой проблемой. Периодически проводим исследования, чтобы лучше и быстрее справиться с этой болезнью. Также мы проводим диагностику и лечение при пороках развития мочевой системы (гидронефроз, мегауретер, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, пороки развития удвоенных почек), пороки развития наружных половых органов и многих других.

На базе центра с 2001 года функционируют постоянно действующие сертификационные курсы повышения квалификации для городских и региональных детских урологов без отрыва от производства.

Напомним, каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника.