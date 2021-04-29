Ранняя диагностика рака позволяет прожить больше - онколог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления по клинической работе КазНИИОиР, доктор медицинских наук Нурлан Балтабеков в ходе международной научно-практической конференции «Рак легкого. Передовые решения», рассказал о важности лечения рака на ранней стадии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Балтабеков отметил, что рак легкого в Казахстане за последние 25 лет прочно занимает первое место в структуре онкологической смертности. Каждый пятый среди онкологических больных погибает от рака легкого в стране.

«Лечить поздний рак и ранний рак - это две разные сферы. Так, первая стадия рака легкого при своевременном хирургическом лечении, особенно торакоскопическом с проведением лимфодиссекции, без нарушения общего состояния, позволяет более 90% больных прожить больше пяти лет. Причем прожить с хорошим качеством жизни, в то же время, при третьей, четвертой, даже второй «Б» стадии, особенно мелкоклеточного рака, 60% пациентов гибнут от злокачественного образования в течение первого года», - сказал Нурлан Балтабеков.

Он добавил, что государство при некоторых формах рака легкого, к примеру, аденокарцинома, с помощью онкологов и внедрения новых технологии, спасает больных.

«Раньше у нас не было, что при раке легкого четвертой стадии больные могли жить по пять лет. Внедрение новых технологии при таргетном лечении позволило некоторым больным, около 1/4, даже при четвертой стадии жить довольно долго. Но затраты на одного такого больного составляет около 40 миллионов в год. Логика подводит к тому, что в нашей ситуации главным направлением противораковой борьбы при раке легкого является ранняя диагностика. Именно она позволит своевременно вылечить и начать лечение, не дать появиться метастазам», - отметил он.

Онколог заявил, что есть возможность продлить за счет внедрения новых технологии. По его словам, основное направление в борьбе со смертностью - это ранняя диагностика, профилактика, медицинская реабилитация.

«Какие проблемы в диагностике при рака легкого мы имеем? В 2018 году Министерство здравоохранения совместно с КазНИИОиР провело комплексную проверку уровня ранней диагностики злокачественного образования по всему Казахстану. Выезжая в разные регионы, мы обратили внимание, что на самом деле, около 60% больных с подозрением на рак, не доходят до полного дообследования. То есть, подозрение на пневмониеподобный рак, на центральный рак, неправильная тактика ведения больных, незнание алгоритма, отсутствие материально-технической базы для того, чтобы довести правильно, бесплатно больного. Это привело к тому, что 60% больных с подозрением на онкологию погибают от другого заболевания. Выставляется другое заболевание. Мы с этим боремся. Проводим различные конференции, но на самом деле данная ситуация есть, особенно это раздвинута там, где рак легкого не главная проблема - это Юг и Запад. В Северном и Центральном Казахстане все же эта ситуация намного чище, более понятно», - сказал онколог.

По его словам, на юге, где эта заболеваемость не такая частая, выявляются по 300-400 больных раком легкого. 600 больных в среднем в некоторых областях умирают без готового диагноза.

Спикер также считает, что нужно бороться с курением.

Ранее он рассказал, в каком регионе и кто чаще болеет раком легкого в Казахстане.