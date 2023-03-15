Ранний пожароопасный период ожидают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области ожидают ранний пожароопасный период. По оценкам огнеборцев, ориентировочно он наступит в последних числах марта, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника областного ДЧС Кайрат Шаймарденов, группировка сил и средств службы пожаротушения насчитывает 800 человек и 190 единиц техники, включая два пожарных поезда. В особых случаях привлекают авиацию.

«Для раннего и своевременного обнаружения природных пожаров и принятия своевременных мер, заключен договор с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» по космическому мониторингу», – подчеркнул спикер.

Патрулировать пойму в целях предупреждения несанкционированных сельскохозяйственных палов прошлогодней травы будут мобильные группы, в которые войдут территориальные инспекторы лесного хозяйства, полицейские, пожарные. Нарушителей будут привлекать к административной, а в случае существенного ущерба – к уголовной ответственности.