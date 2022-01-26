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Ранее судимого мужчину с оружием задержали полицейские Туркестанской области

26 Января 2022 11:00
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Ранее судимого мужчину с оружием задержали полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее судимого мужчину с оружием задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Тулькубасский РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей носит с собой оружие. Получив информацию, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его на улице по месту жительства.

При обыcке оперативники обнаружили у мужчины обрез охотничьего ружья 16-го калибра и спортивный сигнальный пистолет. Изъятое в качестве вещественных доказательств оружие направили на экспертизу.

Факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Установлено, что подозреваемый, доставленный в Тулькубасский РОП, ранее судим за кражу. Со слов мужчины, он обнаружил незарегистрированное незаконно хранящееся оружие на улице. По факту проводится досудебное расследование.


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#Туркестанская область   #МВД РК  
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