Ранее купившие землю граждане также могут рассчитывать на бесплатный земельный участок
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, имеющие земельный участок, ранее приобретенный на основании гражданско-правовой сделки, также имеют право претендовать на другой участок земли, предоставляемый государством. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Между тем, в ведомстве предупредили, что бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предоставляются только один раз.
«Гражданин может получить бесплатный участок, если ранее не получал землю для ИЖС от государства», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства в ответ на запрос редакции.
По информации, представленной руководителем комитета МСХ РК, на сегодняшний день в очередь поставлено около 2 млн человек.
«Эта цифра меняется каждый день. Что касается количества очередей в региональном разрезе, то эту информацию могут предоставить областные акиматы», - заключили в Минсельхозе.