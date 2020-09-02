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Рамиль Смаилов: Послание Президента - призыв к действию

2 Сентября 2020 20:53
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Рамиль Смаилов: Послание Президента - призыв к действию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ежегодное Послание народу Казахстана каждый гражданин страны ждет с интересом и надеждой. Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым объявлен ряд реформ: в системе госслужбы, экономического развития и увеличения государственных доходов, предпринимательства, оказания государственных услуг, правоохранительной системы и принципов защиты прав человека, отметил председатель молодежного крыла АНК Павлодарской области,член союза журналистов РК, магистр исторических наук отметил Рамиль Смаилов.Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Особое внимание Правительство будет уделять здравоохранению и образованию. Система материальных поощрений для работников здравоохранения, поэтапное повышения заработной платы учителей, оптимизация путем сокращения, государственного аппарата. Послание Главы государства затронуло все сферы жизнедеятельности человека.

Послание Главы государства было очень емким и охватила все сферы жизни граждан. Были озвучены проблемы и общества и пути их решения. Я верю и знаю что всё сказанное нашим Камым-Жомартом Токаевым воплотится в жизнь! Ведь каждое его действие, слова и поступки служат во благо единого народа Казахстана! Впереди нас ждет много работы!» - отметил Рамиль Смаилов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#АНК   #Послание Президента РК-2020  
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