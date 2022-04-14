Ракетный крейсер «Москва» поврежден в результате детонации боеприпаса

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», - сказали в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

«Москва» - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».