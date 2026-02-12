Ракета «Протон-М» с российским спутником погоды запущена с Байконура

Старт был произведен в назначенное время, в 13 часов 52 минуты по времени Астаны с пусковой установки 81-й площадки космодрома Байконур.

Прямая трансляция с казахстанского космодрома велась в социальных сетях Роскосмоса.

Пуск прошел в штатном режиме. После отделения трех ступеней ракеты-носителя, на десятой минуте после старта состоялось отделение разгонного блока ДМ вместе со спутником.

Согласно циклограмме, дальнейшее выведение спутника «Электро-Л» № 5 состоится за счет включений разгонного блока ДМ, и, спустя 6 часов полета, спутник отделится и выйдет на заданную орбиту высотой почти в 36 тысяч километров.

Масса спутника погоды составляет более двух тонн, гарантийный срок его работы 10 лет.

Как сообщалось, Байконур сегодня этим стартом открыл программу запусков 2026 года.