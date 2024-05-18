Рак молочной железы в Казахстане занимает первое место в структуре злокачественных новообразований у женщин — в прошлом году было выявлено более 5 500 новых случаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главный онколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова на пресс-конференции в рамках первой международной научно-практической школы медицинских онкологов «ОнкоРенессанс 2024» в Алматы сообщила, что по состоянию на конец 2023 года в нашей стране на динамическом наблюдении состоит 218 213 онкологических пациентов, рост по итогам прошлого года составил 5,7%.

Фото: КазНИИ онкологии и радиологии

— За минувший 2023 год выявлено 41 515 новых онкопациентов в Казахстане. По заболеваемости на первом месте — рак молочной железы, на втором колоректальный рак (рак толстой кишки), на третьем месте рак легкого, на четвертом — рак желудка, пятое место — рак шейки матки, — сказала она.

По данным онкологов, в прошлом году женщины заболевали чаще мужчин, что объясняется структурой заболеваемости злокачественных новообразований. Среди заболевших 55,6% — лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет.

От злокачественных новообразований за год умерло 12 920 человек. На первом месте по смертности стоит рак легкого, далее идет колоректальный рак и рак желудка.

Диляра Кайдарова обеспокоилась ростом количества онкопациентов среди молодежи.

— Рак молочной железы в Казахстане занимает первое место по заболеваемости. В 2023 году было выявлено более 5 500 новых случаев… В прошлом году был какой-то бум по выявлению рака молочной железы. Нас пугает, что этот вид рака помолодел. У нас недавно была 23-летняя пациентка, у которой выявили рак молочной железы, — отметила глава КазНИИ онкологии и радиологии.

Она добавила, что на сегодня также «помолодели» рак поджелудочной железы и рак желудка. Раньше эти заболевания встречались чаще всего у людей старше 60 лет.

— Статистика не очень хорошая. Но это не только в Казахстане. Послековидный период показал рост онкозаболеваний во всем мире. Это из-за того, что в 2020–2021 годах люди не могли своевременно посещать поликлиники, то есть не было возможности обратиться куда-либо. Поэтому наблюдается рост запущенных случаев и в Казахстане, и в других странах, — заметила Диляра Кайдарова.

Онкологическая помощь в Казахстане, по словам онколога, развивается в рамках стратегического плана Министерства здравоохранения и Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы.

В Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями (КП) включены 5 индикаторов:

увеличение доли ранних (0-I) стадий онкологических заболеваний до 35%;

снижение доли запущенных случаев (III–IV стадии) онкологических заболеваний визуальной локализации до 10%;

рост охвата лучевым лечением пациентов с онкологическими заболеваниями до 53%;

снижение смертности от онкологических заболеваний до 64,5 на 100 тысяч населения;

увеличение 5-летней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями до 60%.

— В прошлом году был утвержден комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Там большое внимание уделяется профилактике и ранней диагностике. В программе у нас установка новых цифровых маммографов для того, чтобы своевременно диагностировать это грозное заболевание, — подчеркнула Диляра Кайдарова.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний ранних (0-I стадий) в 2023 году увеличилась на 5,2% и составила 30,5% в общей структуре новых случаев злокачественных новообразований. Благодаря своевременной диагностике, в 2022 году увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов с раком молочной железы до 71,6%, с раком шейки матки до 67,5%, с колоректальным раком до 52,9%.

— Мы должны доводить до населения то, что сейчас есть возможность бесплатно пройти смотровые кабинеты. Мы говорим и о незастрахованных гражданах тоже. Есть у нас так называемый «зеленый коридор», пациенты с подозрением на онкологию могут бесплатно пройти все дорогостоящие обследования. Самое главное — прийти в поликлинику, встать на учет, а дальше уже будет проводиться обследование, — дополнила спикер.

В КазНИИ онкологии и радиологии подчеркнули, что в настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится три вида онкологических скринингов:

скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года)

скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года)

скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).

— Хирурги говорят, что многие пациенты поступают в экстренном порядке. Я считаю, что люди должны быть ответственны за свое здоровье… Вопросы ранней диагностики все еще остаются актуальными. Сейчас диагностика онкологических заболеваний ранних 0 и 1 стадий составляет 30%. То есть каждый третий пациент к нам приходят с первой стадией. Но, конечно, хотелось бы довести эту цифру до 60%. Сейчас первую стадию мы излечиваем стопроцентно пациентов. Поэтому не нужно бояться слова «рак». Нужно приходить, лучше вовремя выявить. У нас в Казахстане есть все методы диагностики и лечения, — добавила главный онколог МЗ.

В Казахстане постоянно совершенствуется стандарт оказания онкологической помощи, в том числе проводится актуализация клинических протоколов, при участии экспертного сообщества КазНИИОиР. Также ведется работа по разработке стандарта по онкореабилитации.

Онкологическая помощь взрослому населению в Казахстане осуществляется республиканскими организациями — АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», «Национальный научный онкологический центр», 15 онкологическими диспансерами/центрами, 5 онкологическими отделениями при многопрофильных стационарах (отделением онкологии при ЗГКМУ имени М. Оспанова г. Актобе, онкологическим отделением при ЦБ г. Жезказган, отделением в составе МОБ Акмолинской области, отделением онкологии в составе Туркестанской областной многопрофильной больницы, онкологическим отделением при многопрофильной больнице в Северо-Казахстанской области).