Рак легкого: в чем главная причина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курение является причиной возникновения рака легкого у 90% больных. Об этом в ходе международной научно-практической конференции «Рак легкого. Передовые решения» рассказал заместитель председателя правления по клинической работе КазНИИОиР, доктор медицинских наук Нурлан Балтабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый главный фактор риска, на которого нужно обращать внимание - это курение. Оно крайне недооценено. Наше население в молодом возрасте не понимает, что значит курение и чем оно грозит в будущем. При курении у нас появляется около 2,5 тысяч канцерогенов, основные из них полициклические ароматические углеводороды, которые при длительном курении, особенно если человек начал курить до 20 лет, курит больше пачки в день, вероятность возникновения онкологии повышается от 25 до 100 раз. Если же он еще работает на промышленном производстве, в металлургических заводах, урановых рудниках, риск заболеваемости повышается до 200 раз», - сказал Нурлан Балтабеков.

Он также добавил, что курение приводит к большому заболеванию рака легкого у водителей. В Алматы это выше почти в 20 раз. Они должны подвергаться более глубокому до обследованию, не дожидаясь появления злокачественного образования.

Кроме того, онколог заявил, что еще одной причиной риска заболевания этой болезнью является загрязнение окружающей среды: отходами цветной металлургии, угольной и урановой промышленности, выхлопными газами автотранспорта.

«Самую жесткую проблему нам создает урановая промышленность. Казалось бы, вокруг ничего нет, но если там есть рудник, на котором добывают уран, золото, то вокруг в регионе, даже среди некурящих заболеваемость раком легкого, лимфомами резко возрастает. Выхлопные газы автотранспорта характерны именно для Алматы. Заболеваемость раком легкого здесь очень высокая, даже если в городе не имеются больших промышленных производств. Поэтому задача акимата уменьшить поток автомобилей, попытаться сделать чистые зоны. На самом деле не решив эту ситуацию, проблему заболеваемости рака легкого полностью решить будет очень трудно», - заметил спикер.

Ранее Нурлан Балтабеков отметил, что рак легкого в Казахстане за последние 25 лет прочно занимает первое место в структуре онкологической смертности. Каждый пятый среди онкологических больных погибает от рака легкого в стране. Также он рассказал, в каком регионе и кто чаще болеет раком легкого в Казахстане.