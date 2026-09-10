Рак легких предложили выявлять с помощью ИИ в Казахстане

Депутат Курултая Сергей Пономарев предложил запустить в Казахстане отечественную систему искусственного интеллекта для ранней диагностики и скрининга рака легких, передает корреспондент агентства Kazinform.

С соответствующим депутатским запросом он обратился к Премьер-министру Олжасу Бектенову.

По словам депутата, рак легких занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно такой диагноз получают более трех тысяч человек.

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— Эффект от скрининга доказан, и не только у нас. В США такие исследования снизили смертность на 20, а в Италии на 39%. Запущенный рак легких обходится государству в 60 миллионов теңге на одного больного и многие из них, увы, безнадежны. Но главное даже не в деньгах, а в здоровье казахстанцев, — отметил Пономарев.

Речь идет о внедрении национального скрининга рака легких для групп высокого риска с применением низкодозной компьютерной томографии.

При этом, по словам депутата, технологическое решение для такого скрининга в Казахстане уже существует. Еще в 2023 году за счет гранта Всемирного банка была создана ИИ-система ранней диагностики и скрининга рака легких, технически интегрированная с 200 медицинскими организациями.

Однако дальнейшего развития проект не получил.

— На основании вышеизложенного прошу установить факты и причины задержки реализации скрининга рака легкого с применением низкодозной компьютерной томографии, провести и предоставить независимую оценку имеющихся технологий данного направления, определить сроки и условия запуска проекта, — предложил Пономарев.

В случае выявления нарушений Пономарев также предложил рассмотреть вопрос об ответственности причастных лиц.

Ранее в Казахстане ввели новые правила проведения скринингов. Одним из главных нововведений стало включение скрининга на раннее выявление рака легкого.