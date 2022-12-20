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Раимбек Баталов доложил Президенту РК о сокращении зависимости НПП от госбюджета

20 Декабря 2022, 14:43
Раимбек Баталов доложил Президенту РК о сокращении зависимости НПП от госбюджета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент провел встречу с председателем президиума НПП «Атамекен» Раимбеком Баталовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал информацию о проводимой работе по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сотрудничестве между государством и бизнесом, ключевых направлениях трансформации Национальной палаты предпринимателей.

Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ.

В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований и т.д.

В настоящее время Палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с Правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата.

Президент, приняв отчет Национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации «Атамекен».


Фото: akorda.kz



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