Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Радужную форель завезли из Франции для выращивания в Акмолинскую область

Автор:  
Оксана Матасова
30 Сентября 2022, 21:24
Радужную форель завезли из Франции для выращивания в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уникальное рыбное производство запустили в июле этого года в Бурабайском районе Акмолинской области. Теперь здесь будут выращивать радужную форель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, теперь наряду с животноводством в регионе развивается и рыбоводство.

«Перед открытием мы долгое время изучали рынок. Зимой поехали и посмотрели, как все устроено, как все работает. Понравилось, и решили заняться. Вложили собственные средства. Рыба экологически чистая. Такой продукт для района необходим», - сообщил директор предприятия Руслан Куатов.

photo

Около 70 тыс. мальков радужной форели, которых предприниматель завез из Франции, находятся сегодня в специальных бассейнах предприятия. Емкость каждого - 25 кубометров.

По словам Р. Куатова, планируемая проектная мощность предприятия 40 - 50 тонн рыбы в год, но на этом останавливаться не собираются. Как только выйдут на рынок, начнут расширять свое производство.

«Это уникальное производство. У нас в области рыбное производство есть всего в нескольких районах. Рынок у нас огромный, рядом столица. Будем помогать развитию бизнеса», - добавил аким Амолинской области Ермек Маржикпаев.

photo


Акмолинская область   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия