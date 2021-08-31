Радиоэкологическая ситуация в Казахстане находится под контролем - ученый института ядерной физики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Каковы актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана и о результатах многолетних исследований радиационной обстановки в регионах страны в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник Центра комплексных экологических исследований Института ядерной физики Виктор Глущенко.

- Виктор Николаевич, расскажите, почему радиоэкологии уделяется такое внимание в Институте ядерной физики?

- Радиационная экология является одним из основных направлений деятельности Института ядерной физики, у этого есть серьезные причины. Республика Казахстан является уникальным государством, сочетающим свой современный безъядерный статус с серьезным ядерным прошлым. На момент приобретения независимости Казахстан обладал четвертым в мире ядерным военным потенциалом и соответствующей инфраструктурой для его использования, от которых он впоследствии добровольно отказался. На территории РК повсеместно расположено большое количество радиационно-опасных объектов различного типа: места проведения ядерных испытаний, исследовательские и энергетические ядерные установки, предприятия и объекты уранодобывающей и перерабатывающей отрасли, нефтепромыслы.

Развитие радиоэкологических исследований в ИЯФ было стимулировано, совпавшими по времени, общей настороженностью общественности после Чернобыльской катастрофы и закрытием Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

- Сколько всего ядерных испытаний было проведено в Казахстане?

- Всего на территории Казахстана было проведено около 500 ядерных взрывов, включая подземные, наземные, воздушные и высотные взрывы. Основную часть из них составляли подземные ядерные взрывы в различных целях.

Подавляющее количество испытаний (456 взрывов) было проведено на Семипалатинском испытательном полигоне, но это не единственное место, где проводились ядерные взрывы. Так, например, на полигоне «Азгир» было проведено 17 ядерных взрывов с целью разработки технологии создания подземных полостей в толщах каменной соли с использованием энергии ядерного взрыва. Затем эти технологии использовались для создания подземных полостей для временного хранения добываемого углеводородного сырья на крупнейшем Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. Всего было создано шесть подземных резервуаров, которые получили наименование - объекты «Лира». Три подземных взрыва было проведено на плато Устюрт с целью разработки технологии создания искусственных водохранилищ в аридных целях. Кроме этого, был проведен целый ряд одиночных подземных взрывов в различных регионах Казахстана в геологических целях для глубинного сейсмозондирования недр (объекты «Меридиан», «Батолит», «Регион»).

Специалисты нашего Центра проводили исследования на всех перечисленных объектах с целью изучения радиационной обстановки, при необходимости разрабатывались проекты и проводились рекультивационные мероприятия с целью нормализации радиоэкологической ситуации. Все места проведения ядерных взрывов являются радиационно-опасными объектами, для которых обязательно проведение постоянных наблюдений радиоэкологических наблюдений, чтобы в случае ухудшения радиационной обстановки вовремя заметить негативные изменения и принять соответствующие меры. Для этого мы, по результатам проведенных исследований, разрабатываем и внедряем системы радиоэкологического мониторинга для указанных объектов.

- Что такое радиоэкологический мониторинг? Для чего он нужен? Каким образом его проводят? (в чем заключается работа Центра комплексных экологических исследований?)

- Радиоэкологический мониторинг - это система регулярных многолетних наблюдений с целью контроля радиоэкологической ситуации и обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды.

На первом этапе наши специалисты проводят полевые экспедиционные работы непосредственно на объекте, при этом проводятся измерения радиационных параметров на месте и отбираются пробы объектов окружающей среды, включая почву, воду, растительность, воздух и др., которые направляются в аналитическую лабораторию для проведения исследований. По результатам обработки результатов полевых измерений и лабораторных исследований оценивается качество радиоэкологической обстановки на изучаемом объекте или территории.

- Какую роль выполняет аналитическая лаборатория в обеспечении радиоэкологической безопасности?

- Аналитические лабораторные исследования являются важнейшим этапом радиоэкологических исследований, обеспечивающем получение достоверных данных об уровнях радионуклидного загрязнения окружающей среды, и позволяют провести объективные оценки радиационной обстановки. В нашей лаборатории с применением современного аналитического оборудования и утвержденных методик проводятся исследования радионуклидного, микроэлементного и изотопного составов различных материалов с высокой точностью. Лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации и на международном уровне, что гарантирует высокое качество получаемых результатов.

- Работаете ли вы на Семипалатинском полигоне? На каких объектах вы работаете еще?

- Да, с 90-х прошлого столетия мы принимаем участие в проведении исследований различных объектов и территорий Семипалатинского полигона с целью оценки их радиоэкологического статуса и изучения возможности передачи части территорий полигона в хозяйственный оборот. Кроме этого мы работаем на полигоне «Азгир» в Атырауской области и объектах «Лира» на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. Проводили исследования и рекультивационные работы на плато Устюрт. Исследовали радиационную обстановку в районе размещения атомных реакторов БН-350 (Актау) и ВВР-К (ИЯФ, Алатау). Регулярно сотрудничаем с различными предприятиями по добыче и переработке урана, входящими в систему НАК «Казатомпром». Проводим исследования радионуклидного загрязнения трансграничных рек и много чего еще. Так, например, в сотрудничестве с правоохранительными органами мы принимаем участие в противодействии незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов и проводим специальные исследования изъятых из незаконного оборота материалов и устройств.

- Многие люди в нашей стране боятся радиации и настороженно относятся к внедрению ядерных технологий и к созданию атомной энергетики. Как вы можете оценить общий уровень радиационной безопасности в Казахстане?

- Высокий уровень радиофобии населения в нашей страны сформирован в связи с наличием ядерных полигонов и других радиационно-опасных объектов и с такими событиями, как Чернобыльская катастрофа и авария на Фукусиме. В то же время зачастую опасения населения связаны с отсутствием правдивой и достоверной информации о реальной радиоэкологической ситуации в стране. Результаты многолетних исследований Института ядерной физики на различных объектах позволяют обоснованно считать текущую радиоэкологическую ситуацию нормальной и безопасной. Мы считаем, что радиации не нужно бояться, но к ней нужно относиться с особым вниманием. При соблюдении соответствующих правил и норм радиационной безопасности применение ядерных технологий, и развитие атомной энергетики могут и должны быть безопасными для человека и окружающей среды.

Развитие атомной энергетики неизбежно связано с образованием радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, однако их объемы намного меньше отходов угольной электростанции. Кроме того, в результате более чем 50-летнего опыта в мире достигнут высокий уровень технологической безопасности обращения с РАО и хранения отработавшего топлива. А уровень безопасности, достигаемый на современных АЭС, позволяет гарантировать отсутствие аварийных радиоактивных выбросов.

Результаты многолетних исследований радиационной обстановки в районах размещения исследовательского атомного реактора ВВР-К (пос. Алатау, вблизи г. Алматы) и промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350 (г. Актау), выполненных сотрудниками Института ядерной физики, позволили сделать вывод о том, что при соблюдении необходимых правил эксплуатации современные ядерные установки экологически безопасны и не приводят к ухудшению состояния окружающей среды.