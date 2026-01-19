Радио Jibek Joly теперь звучит на Яндекс.Станции с Алисой

Теперь достаточно произнести простую команду «Алиса, включи радио Jibek Joly», чтобы в доме зазвучал эфир с круглосуточным вещанием, включающим информационные блоки, аналитические программы, культурные передачи и музыку отечественных и мировых исполнителей.

Интеграция с Алисой делает радио частью умного дома, где привычные медиа сочетаются с современными технологиями, а слушатели получают удобный доступ к новостям, ярким музыкальным премьерам и программам о культуре и традициях.

Радио Jibek Joly начало вещание 1 мая 2025 года и уже успело заявить о себе как о новой информационно‑развлекательной платформе, объединяющей в себе политику, экономику, культуру и музыку. В эфире регулярно звучат песни вживую — с инструментальным сопровождением или минус-аранжировкой, что делает формат уникальным для Казахстана.

В эфире звучат произведения отечественных исполнителей, новые шоу с участием молодых музыкантов, стендап-комиков, блогеров и медийных личностей. Новая станция ставит амбициозные цели: запуск трансграничных музыкальных проектов, интеграция культурных инициатив и укрепление общего медиапространства региона.

В новый год радиостанция вступила с грандиозными планами: провести Open Air концерт и продолжить музыкальную политику, основанную на современных хитах не только казахстанской эстрады, но и исполнителей из стран Центральной Азии и тюркоязычного мира.