Рациональное водопользование внедрят по всему Казахстану – глава «Казводхоз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водные ресурсы играют огромную роль в социально-экономическом развитии любой страны. Учитывая климатические особенности нашего региона, в Казахстане вопрос эффективного управления ими имеет первостепенное значение. О том, какие меры принимаются государством для равномерного водообеспечения страны, в интервью МИА «Казинформ» рассказал генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов.

- Алтай Аралбаевич, в этом году в засушливых регионах страны наблюдался дефицит воды. Какие меры планируется принять для недопущения подобного сценария в следующем году?

- Как Вам известно, поверхностные водные ресурсы по территории Казахстана распределены крайне неравномерно. Кроме того, из-за особенностей нашего климата почти весь сток поверхностных источников приходится на весну. Это, а также острая зависимость от трансграничных рек и влияют на неравномерную обеспеченность водными ресурсами регионов страны. В частности, из приблизительно 100 куб.км объема годового поверхностного стока около 70% приходятся на трансграничные водные источники. Для поэтапного снижения зависимости от них и недопущения дефицита водных ресурсов в Казахстане запланировано строительство девяти водохранилищ в приграничных районах с общим объемом 1 куб.км. В частности, в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях.

Кроме того, планируется реконструкция 120-ти каналов общей протяженностью 3500 км при условии бюджетного финансирования. Стоимость работ будет определена после разработки ПСД.

- Как будет проводиться реконструкция 16-ти гидротехнических сооружений? В какие сроки завершится работа? Чего мы достигнем благодаря реконструкции?

- Реконструкция сооружений будет проведена в 8–ми областях республики, в том числе в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно- и Западно-Казахстанской, а также в Кызылординской и Туркестанской областях. Это позволит снизить риски наступления чрезвычайных ситуаций техногенного характера и улучшит водообеспеченность подвешенных орошаемых земель.





На сегодня уже начаты работы на шести гидротехнических сооружениях. По остальным проектам РГП «Казводхоз» проводит подготовительную работу в рамках разработки ПСД и получения заключения госэкпертизы. Завершение всех строительно-монтажных работ планируется до 2025 года. Среди них, к примеру, реконструкция защитной дамбы г. Нур-Султан, Актюбинского, Бартогайского, Ынталинского, Чарского, Кировского, Шардаринского водохранилищ, гидроузлов в Кызылординской области и др.

- Сколько проектов предусмотрено по восстановлению орошаемых земель?

- В рамках национального проекта «Зеленый Казахстан» до 2025 года проводится восстановление ирригационной инфраструктуры в нескольких регионах республики. Проект охватывает Алматинскую, Актюбинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Общая стоимость реализации данных проектов составляет 136 млрд тенге. Средства привлекаются РГП «Казводхоз» посредством займов международных финансовых организаций - Исламского Банка развития, Европейского Банка реконструкции и развития, а также за счет бюджетной программы.

В результате реализации этих проектов общая площадь по обеспечению водой составит 282,5 тысячи га, в том числе 151 тысяча га - регулярного орошения, 30 тысяч га - лиманного орошения и 101,5 тысяч га - улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель. На сегодня по Актюбинской области в рамках проекта уже обеспечены водой 17 объектов общей площадью 16,38 тысячи га. Также в этом году в Ескельдинском районе Алматинской области завершаются работы на проектной площади в 4,2 тысячи га.

В Жамбылской области предусмотрена реализация 34-х проектов в пяти районах области на общей площади 51,3 тысячи га. На сегодня строительно-монтажные работы ведутся по 20-ти проектам. В Туркестанской области реализуются четыре проекта в трех районах области на общей площади 25,7 тысячи га. В Актюбинской области предусмотрена реализация семи проектов по восстановлению орошаемых земель общей площадью 10,6 тысячи га, в Павлодарской области – девяти проектов общей площадью 17,5 тысячи га.

Также рассматривается возможность восстановления ирригационной инфраструктуры на площади 171 тысяч га орошаемых земель в четырех областях -Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Кызылординской.

- Как будет проводиться цифровизация водоучета на 212 магистральных и межхозяйственных оросительных каналах?

-Данная работа по цифровизации запланирована в рамках Национального проекта «Жасыл Қазақстан». 93 канала автоматизируются по проекту «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, фаза 2» реализуется в соответствии с Международным соглашением о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития.

При этом реконструкция 119 каналов проводится в рамках 5-летнего Плана автоматизации оросительной сети РГП «Казводхоз» на 2021-2025 годы. Эти каналы расположены в основном в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, так как именно на них приходится 97% (7 525 млн. м3) водоподачи РГП «Казводхоз» для нужд орошения. Внедрение автоматизации на водоканалах позволит обеспечить водоучет на более 70% регулярных орошаемых земель, а также для более 60% сельхозтоваропроизводителей и для более 90% сельскохозяйственных производственных кооперативов.

В целом, проект сократит неэффективное использование водных ресурсов в стране до 10%. При этом, с учетом объема регулярного годового водозабора при самотечном выводе воды в 9,8 куб. км предполагаемая экономия воды составит до 1 куб. км.

В рамках реализации пятилетнего Плана автоматизации на сегодня уже завершены проектно-изыскательские работы и формируется проектно-сметная документация на автоматизацию 23-х магистральных и межхозяйственных каналов Алматинского, Туркестанского, Жамбылского, Кызылординского филиалов РГП «Казводхоз». Их общая протяженность составляет 673,5 км, подвешенная площадь - 224,5 тысячи га.

Автоматизации водоучета подлежат 186 гидропостов. Также планируется внедрение информационной системы «Единая База данных по учету воды» в целях цифровизации оросительной системы РГП «Казводхоз». Это позволит организовать оперативный и прозрачный учет воды.

Кроме того, прорабатывается внедрение информационной системы «Единая информационная архитектура водохозяйственного комплекса». Она предполагает автоматизацию и диспетчеризацию процессов водоучета и водораспределения с централизацией водохозяйственной инфраструктуры в единое цифровое рабочее пространство. Эти планы вошли в Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инновации» МЦРИАП РК и в проект «Зеленый Казахстан» МЭГПР РК. В результате цифровизация отрасли должна привести к бережному и рациональному использованию водных ресурсов в Казахстане, а также к стимулированию применения водосберегающих технологий потребителями.

- Сколько групповых водопроводов числится на балансе РГП «Казводхоз»?

- 39 групповых водопроводов общей протяженностью 13 935 км. С их помощью чистая питьевая вода подается в 607 сельских населенных пунктов по всему Казахстану с общей численностью населения 1,3 млн человек. Общий годовой объем подаваемой по водопроводам воды составляет 30 134,8 тысячи куб. м. За 2020-2021 год приняли в эксплуатацию пять групповых водопроводов протяженностью 1056,5 км. На сегодня требуется реконструкция 2 467 км групповых водопроводов, которые эксплуатируются еще с 1960-1970-х годов. Также на сегодняшний день не получают субсидии 9 групповых водопроводов (Тургенский, Талгарский, Енбекшиказахский, Каскеленский, Сырымский, Сырдарьинский, Актау-Акшукыр, Майский, Жайрем-Каражал).

- Какие проекты реализуются по групповым водопроводам?

- На этот год из республиканского бюджета предусмотрены средства для реализации 17-ти проектов по групповым водопроводам. Из них в первом полугодии в эксплуатацию сданы 3 объекта, в том числе перенос участка Эскулинского водовода, Пресновский ГВ и Талапский ГВ. Во втором полугодии планируется сдача в эксплуатацию пяти объектов, в том числе Кишкентайское месторождение, Нуринский ГВ, Эскулинский водозабор и Эскулинский водовод, групповые водопроводные сети в селах Жанысби и Шенбертал.

Таким образом, в этом году в пяти областях Казахстана будет обеспечено качественной питьевой водой 59 сельских населенных пунктов с населением свыше 245 800 человек.

Оставшиеся 9 проектов переходят в реализацию на 2022 год. После их сдачи в эксплуатацию они будут обеспечивать качественной питьевой водой 34 села с населением почти 34 тысячи человек.