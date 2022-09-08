Работы в очагах лесных пожаров в Костанайской области продолжаются - оперштаб МЧС РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожары в Костанайской области локазилованы накануне, сейчас пожарные продолжают работу на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15.00 часов 7 сентября 2022 года пожар локализован. Продолжаются работы по проливке локализованных очагов, горельников, опашка вокруг населенных пунктов. 09.00 часов 8 сентября 2022 года на место постоянной дислокации возвращаются силы и средства гарнизона ДЧС города Нур-Султан, и Северо-Казахстанской области»,- сообщили в оперштабе МЧС РК.

Вместе с тем, продолжают работу и эвакуационные пункты.

«В пунктах временного размещения находятся 17 человек, из них 7 детей. В Аулиекольской средней школе 16 человек, в Аулиекольской школе-интернате остается один человек. Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников»,- добавили в ведомстве.

Ранее министр по ЧС сообщил о локализации пожара в Костанайской области.

Глава МЧС также поблагодарил пожарных и личный состав Минобороны за работу при тушении пожаров.