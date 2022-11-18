Работы по увеличению пропускной способности КТК планируют завершить в декабре этого года

18 Ноября 2022, 16:38

18 Ноября 2022, 16:38

Работы по увеличению пропускной способности КТК планируют завершить в декабре этого года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по увеличению пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) планируют завершить в декабре 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в КТК, генеральный директор КТК Николай Горбань совершил рабочую поездку на НПС «Астраханская» в Центральном регионе консорциума, а также посетил с инспекционной поездкой НПС «Атырау».

НПС «Астраханская» – одна из крупнейших станций консорциума. Она введена в эксплуатацию в 1992 году, реконструировалась в 2001 и 2014 годах.

В рамках реализуемой с середины 2020 года программы устранения узких мест на станции уже построено новое здание магистральной насосной, закрытое распределительное устройство, комплектная трансформаторная подстанция, подключено оборудование пеногенераторного блока и фильтров-грязеуловителей.

«В настоящее время осуществляется комплексное опробование оборудования магистральной насосной. После завершения работ по данной программе КТК сможет транспортировать через территорию Астраханской области до 72,5 млн тонн нефти в год», - сообщили в КТК.

НПС «Атырау» модернизирована в рамках проекта расширения КТК в 2015 году: в строй введено 27 новых объектов, среди которых два магистральных и четыре подпорных насоса, система сглаживания волн давления, три узла учета нефти, два резервуара РВСПК-20000, закрытое распределительное устройство.

«В настоящее время на станции осуществляются мероприятия в рамках программы устранения узких мест. В декабре 2022 года в эксплуатацию планируется ввести пятый магистральный насос, что повысит пропускную способность станции с 9 тысяч до более 12 тысяч кубометров в час», - говорится в сообщении консорциума.