Работы по укреплению берега Иртыша завершены на 80% в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее работы по укреплению берега Иртыша завершены на 80%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В акимате сообщили, что проект берегоукрепления Иртыша, стоимостью 1 миллиард 444 миллиона тенге, реализуется в рамках Дорожной карты занятости. Работы начались в июле этого года, и должны быть завершены в январе 2022 года.

Всего определены четыре участка по укреплению берега. В районе Пристани полностью завершены бетонные и земляные работы протяженностью 840 метров. И уже на 350 метров положены плиты.

Самые сложные работы были при бетонировании нижних частей откосов берега в поселке Мирный. Здесь бетон заливался, начиная с уровня дна. (кстати, в общей сложности на бетонирование берега ушло 7 тысяч кубов бетона). Столь глубокая заливка бетоном объясняется тем, чтобы при затоплении водой он не размывался. Для этого при работах применялся сульфатостойкий бетон местного производства.

На участке в Мирном работы еще осложнялись крутым откосом берега. Здесь протяженность участка – 940 метров. Только площадку из грунта под этот откос собирали в течение семи дней. Сложности доставляла транспортировка грунта из другой части города. Всего на все четыре участка было закуплено примерно 18 тысяч кубов грунта: песчано-гравийной смеси. Стоимость одной тонны ПГС с доставкой составила 2000 тенге.

В Восточном протяженность участка берегоукрепительных работ – 292 метра. А в районе острова Бейбитшилик – 500 метров.

Завершающий этап работ – монтаж плит, начался на трех берегоукрепительных участках. На эти цели закуплены 2760 штук плит. Только на Острове Бейбитшилик к данному виду работ еще не приступали, здесь пока завезли песчано-гравийную смесь. Но подрядчик уверяет, что уложатся в срок. Самые тяжелые объемы работ остались позади.

«Весной у города не должно быть проблем с затоплением домов. Мы должны защитить жилые дома и обезопасить жильцов. Проблем с финансированием и поставками материалов у вас нет. Поэтому этот стратегический важный объект вы должны сдать в строго установленные сроки», - подчеркнул аким города Бакытжан Байахметов.

Основные работы завершатся до наступления нового года. Затем уже подрядчик будет приводить в порядок дороги, будут выравнены и подправлены места, по которым двигалась тяжелая техника.