Работы по разбору завалов ведутся на месте взрыва в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный специалист управления государственного пожарного контроля Айгерим Раимкулова рассказала подробности взрыва в Актау, который произошел вчера в 22:25. В результате взрыва произошло полное разрушение строения. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщалось, что в Актау при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв в помещении общественного питания на втором этаже торгово-производственного комплекса с дальнейшим обрушением части строения.

«Сейчас известно, что жертв и пострадавших нет. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Причина взрыва устанавливаются, сейчас ведутся работы по разбору завалов. В ходе ликвидации ЧС сотрудниками пожаротушения на безопасное расстояние эвакуировано два газовых баллона объемов 50 и 20 литров. На момент взрыва рабочий персонал отсутствовал. Имеется повреждение у 10 транспортных средств гражданских лиц», - сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля на пресс-конференции в СЦК.

По данному факту начато досудебное расследование, которое установит реальную причину взрыва.

По сведениям людей, которые непосредственно ликвидировали чрезвычайную ситуацию, возгораний не было.

Ранее заявили, что предварительная причина взрыва – возможная утечка газо-воздушной смеси. Все работники покинули здание еще вечером, в конце рабочего дня, приблизительно с 6 до 8 вечера.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям под завалами здания может находиться ещё два газовых баллона. Спасатели не исключают возможность нового взрыва.