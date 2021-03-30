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Работы по предупреждению весенних паводков на контроле – ДЧС Туркестанской области

30 Марта 2021, 10:07
Работы по предупреждению весенних паводков на контроле – ДЧС Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области из-за сильных осадков за сутки на реках Боралдай, Арыс, Боген уровень воды поднялся до 25-30 сантиметров. Однако угрозы подтопления сейчас в населенных пунктах нет. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Сотрудники департамента совместно со специалистами компетентных органов провели аэровизуальную оценку состояния снежного покрова на горных территориях. Специалисты отмечают, что из-за небольшого количества снега паводок не представляет опасности.

«По информации РГП «Казгидромет», на территории Туркестанской области на этой неделе сохранится дождливая погода. Прогноз на следующий месяц будет представлен дополнительно со 2 апреля. В основном на территории области расположено 39 гидропостов. В случае стихийного бедствия и при получении сигнала о начале эвакуации, у граждан должны быть готовы соответствующие документы, медикаменты и одежда по сезону», - сказал Ерик Темирханулы.

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Ежедневный мониторинг паводкоопасных рек и водохранилищ области находится на постоянном контроле сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. На сегодняшний день накопление воды в водоемах региона составило 60-65%.

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Туркестанская область   Безопасность   Паводок   МЧС  
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