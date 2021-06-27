Работы по благоустройству дворов ведутся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работы по благоустройству дворов и общественных пространств (парков, скверов, бульваров) ведутся во всех районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram акимата города.

Так, по сообщению акимата г. Нур-Султан, в районе Байконыр города Нур-Султан появились новые дворовые площадки.

В текущем году в столице будет благоустроено 150 дворов и 40 общественных пространств.

«К примеру, в прошлом году было благоустроено 76 гектаров территорий! Это 150 дворов и 60 общественных пространств», - заключили в акимате.