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    08:40, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Работы по благоустройству дворов ведутся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работы по благоустройству дворов и общественных пространств (парков, скверов, бульваров) ведутся во всех районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram акимата города.

    Так, по сообщению акимата г. Нур-Султан, в районе Байконыр города Нур-Султан появились новые дворовые площадки.

    В текущем году в столице будет благоустроено 150 дворов и 40 общественных пространств.

    «К примеру, в прошлом году было благоустроено 76 гектаров территорий! Это 150 дворов и 60 общественных пространств», - заключили в акимате.


    Теги:
    Астана Акимат Строительство Общество
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