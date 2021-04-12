Работы на нескольких стройках приостановлены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильными группами акимата Нур-Султана на ежедневной основе проводятся работы по обеспечению контроля строительных компаний в части вывоза грязи, грунта, строительного мусора и т.д. В состав мобильных групп входят представители управления контроля и качества городской среды города, департамента местной полицейской службы, акиматов районов. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Мобильными группами 8-10 апреля произведен объезд 90 строящихся объектов. Выявлены замечания по 36 объектам, выданы уведомления на приведение строительных площадок в надлежащее состояние.

В рамках объезда силами районного акимата были перекрыты въезды/выезды на строительные объекты до полного устранения нарушений. В их числе:

1. МЖК «Нова сити по Туран»

Застройщик: ТОО «СК Базар»

2. МЖК «Гранд Туран Комфорт» по ул.Е49

Застройщик: ТОО «ТД Рахмет3»

3. МЖК «Гранд Туран» по ул.Е49

Застройщик: ТОО «Мегастрой ЛТД».

Также отключены от электроснабжения следующие строительные объекты:

1. «МЖК Алпамыс по ул.Туран»

Застройщик: ТОО «Mercury Planet»

2. «МЖК Атлетика по Туран»

Застройщик: ТОО «Комфорт Констракшн»,

3. «Автозаправочная станция Номад Ойл по Туран»

Застройщик: ТОО «БИП»

4. «МЖК по ул. К. Кумисбекова»

Застройщик: ТОО «АстанаСтройДом»

5. «МЖК по ул. К. Кумисбекова»

Застройщик: ТОО «АиА»

6. «МЖК по ул. К. Кумисбекова»

Застройщик: ТОО «Arai APARTMENTS»

7. «Строительство кабельных линий к ЖК юго восточнее Коктал»

Застройщик: ТОО «ДЖЕНКО ИНЖИНИРИНГ»

8. «МЖК «Балауса» по ул. Ж. Нажимеденова»

ТОО «Sigma build»

9. «Объекты Самрук»

ТОО «Bazis construction»

10. «Строительство школы на 2000 мест по ул. А. Байтурсынова»

ТОО «BI GLOBAL»

11. «МЖК на пер. ул. Ж. Нажимеденова и С. Нурмагамбетова»

ТОО «Иртыш Груп».

Возбуждены административные дела в отношении 6 застройщиков по ст. 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, с наложением штрафов на общую сумму 350 040 тенге. Среди них:

1. ТОО «Manhattan Astana»

«МЖК Манхэттан по ул.Мухамедханова»

2. ТОО «G-Park»

«МЖК Варшава в ж.м. Заречный»

3. ТОО «Мегастрой ЛТД»

«МЖК Грант Туран Комфорт»

4. ТОО «Казстройрегион»

«МЖК «Тлендиева» по пр. Н. Тлендиева»

5. ТОО «Ертау»

«МЖК район пересечения ул. Кенесары и К. Кумисбекова»

6. ТОО «Arai APARTMENTS»

«МЖК по ул. К. Кумисбекова».

Мобильными группами работы в данном направлении продолжаются. В случае выявления нарушений, в отношении застройщиков будут приняты соответствующие меры.