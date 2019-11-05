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Работы каскадов водохранилищ рек Сырдарья и Амударья обсудили в Алматы

5 Ноября 2019 19:48
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Работы каскадов водохранилищ рек Сырдарья и Амударья обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государства Центральной Азии утвердили лимиты водозаборов на межвегетационный период 2019-2020 гг., передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Алматы состоялось 77-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК). В нем участие приняли вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов, председатель Комитета по водным ресурсам Минэкологии РК Арман Турлубек, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, начальник Управления водно-энергетической политики, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Абдуразокзода, заместитель председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Довлетмурад Маммедов.



В ходе заседания обсуждались итоги использования лимитов и режимов работы каскадов водохранилищ на вегетационный период 2019 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.

По итогам переговоров утверждены лимиты водозаборов стран и прогнозного режима работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2019-2020 гг по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.



Также была рассмотрена информация НИЦ МКВК по реализации инициатив Глав государств-учредителей МФСА, озвученных на Саммите в городе Туркменбаши, 24 августа 2018 года.

Очередное 78-ое заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии состоится в первой декаде 2020 года в столице Туркменистана городе Ашхабад.

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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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