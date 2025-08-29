Работу женских консультаций возобновят в Костанайской области

Об этом рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций врачи Костанайской областной больницы.

По данным специалистов, в регионе проживает 176 306 женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет). На учете по беременности состоят 4 146 женщин, из них 3 703 относятся к группе высокого риска. В 2025 году планируют беременность 9 207 женщин, однако прегравидарную подготовку прошли только 2 839 человек (30,8%).

Отмечается также снижение количества абортов, что подчеркивает необходимость развития кабинетов планирования семьи. Здесь каждая женщина сможет получить квалифицированную консультацию по вопросам выбора контрацепции, планирования беременности и репродуктивного здоровья.

— Основные задачи женских консультаций — это профилактика и раннее выявление заболеваний, наблюдение за беременными и контроль состояния матери и ребенка, оказание помощи в планировании семьи, снижение уровня абортов, материнской и младенческой смертности, психологическая поддержка женщин во время и после беременности и содействие повышению рождаемости в рамках демографической политики, — сообщили на брифинге.

Предполагается, что возобновление работы женских консультаций — это не только медицинская, но и социальная мера, направленная на охрану репродуктивного здоровья, рождение здоровых и желанных детей, а также укрепление института семьи.

