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Работу ТЭЦ Экибастуза обещают стабилизировать до конца января

15 Января 2023, 21:19
Работу ТЭЦ Экибастуза обещают стабилизировать до конца января

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На ТЭЦ Экибастуза продолжается ремонт резервных котлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Дмитрий Захаров, ранним утром 15 января отремонтировали вспомогательное оборудование одного из котлоагрегатов, после чего он был запущен в работу. Сейчас работают шесть котлов. Температура на подаче составляет 77 градусов на подаче.

В ремонте находятся три котла. Ремонтные работы на станции идут круглосуточно.

«При ликвидации аварийной ситуации, возникшей в конце ноября прошлого года, для сохранения циркуляции теплоносителя в сетях города и учитывая большие потери сетевой воды, когда подпитка превышала более 1100 тонн в час, вода на восполнение потерь в теплосетях подавалась несоответствующего качества, без спецочистки и умягчения», - информировал Дмитрий Захаров.

По его словам, это негативно отразилось на надежности работы водогрейных котлов станции.

«Участились внеплановые остановки котлоагрегатов из-за пережженных экранных труб. Оставшиеся котлы работали без должного проведения регламентных работ, из-за отсутствия резерва. Проводимые ремонтные работы позволят обеспечить необходимый резерв по котлам и выполнение регламентных работ основного и вспомогательного оборудования. К концу января обеспечат более стабильный режим работы станции по теплоснабжению потребителей», - сказал Дмитрий Захаров

Ранее гендиректор ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Вадим Лесин отмечал, что спрогнозировать стабильный режим работы ТЭЦ не представляется возможным, поскольку состояние оборудования накладывает свой отпечаток. При этом он заверил, что руководство станции и «Павлодарэнерго» прилагают все усилия для стабилизации ситуации. Ремонтные бригады обеспечены всеми материалами.

Сегодня утром сообщалось, что в Экибастузе на несколько часов отключат от тепла часть жилых домов.

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