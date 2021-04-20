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    11:20, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Работу соцобъектов в районах проверил аким Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках рабочей поездки Архимед Мухамбетов побывал в Мендыкаринском и Узункольском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба акима области, в Мендыкаринском районе Архимед Мухамбетов оценил ход ремонтных работ в Михайловской средней школе. Здесь в прошлом году провели капитальный ремонт на 299,9 млн тенге.

    Также он посетил Костанайский областной реабилитационный центр имени Мухамеджана Карабаева. В этом году в центре проведен капитальный ремонт на 933 млн тенге. Работы начались в прошлом году и завершились в марте. Сейчас в центре проходят лечение пациенты из разных районов Костанайской области.

    «Предстоит провести несколько конкурсов по государственному закупу. В частности, необходимо обновить лифт, приобрести медицинские аппараты и мебель. Для этого выделены средства, а реабилитационный центр сам проводит государственные закупки. В этом году все эти вопросы будут решены», – отметил исполняющий обязанности главного врача реабилитационного центра Нурхан Утегенов.

    Посетил аким области и 16-квартирный жилой дом №12 по улице Алтынсарина. Ремонт этого жилья осуществлен в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020». Для этого из бюджета было выделено 88,9 млн тенге.

    «В этом доме проживают многодетные матери, работники бюджетных организаций, в том числе три медицинских работника. Остальные квартиры выдавались по очереди. Есть ряд старых зданий, которые в дальнейшем нуждаются в подобном ремонте. Если они пройдут экспертизу, мы их тоже будем реконструировать», – говорит аким Мендыкаринского района Нурлан Катарбеков.

    По итогам визита Архимед Мухамбетов поручил акиму Мендыкаринского района Нурлану Катарбекову продолжить социально-экономическое развитие района.

    В рамках рабочей поездки А. Мухамбетов покатил также Узункольский район, в частности, районную больницу. Аким района Мурат Сандыбаев сообщил, что в здании был выполнен ремонт кровли. Площадь здания составляет 336 квадратных метров. 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий крыша была разрушена.

    «Часть здания полностью отремонтирована. Внутри и снаружи здание обновили. Теперь приступим к остальной части. Все документы готовы», – отметил аким района Мурат Сандыбаев.

    Затем Архимед Мухамбетов посетил мини-маркет «Тумар». В феврале этого года ИП «Аббасова И. В.» за счет собственных средств построило первый минимаркет в районе. На это потратили 25,7 млн тенге. Для расширения ассортимента выпускаемой продукции собственник планирует в 2021 году принять участие в программе «Дорожная карта бизнеса – 2025».

    По словам владельца магазина, большая часть продуктов доставляется из областного центра. В ближайшее время планируется наладить и обеспечить связь с местными производителями.

    «В нашем районе достаточно граждан, которые пекут несколько видов хлеба, выращивают овощи, продают рыбу. Мы планируем наладить с ними тесные контакты и продавать их продукцию в нашем магазине. Такой минимаркет открылся в районе впервые. Теперь его нужно расширять. Цену на социальные значимые товары держим», – сообщила индивидуальный предприниматель Ирина Аббасова.

    Также глава региона посетил детско-юношескую спортивную школу Узункольского района. В 2020 году в рамках программы Дорожной карты занятости проведен ремонт здания. Здесь есть детская площадка, медицинский и методический кабинеты, раздевалки (мужская, женская), котельная, ванная комната, туалеты.

    В завершение визита аким области посетил единый ситуационный центр «109»Узункольского района. Ситуационный центр открыт в конце марта, и в нем уже осуществляется круглосуточный прием заявлений от населения.


    Теги:
    Социальная поддержка Социальная модернизация Казахстана Костанайская область Общество
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