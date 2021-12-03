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Работу республиканской агрохимической службы усовершенствуют в Казахстане

3 Декабря 2021 12:42
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Работу республиканской агрохимической службы усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усовершенствуют работу республиканской агрохимической службы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы выделим необходимые средства для совершенствования работы республиканской агрохимической службы. Для повышения точности информации об агрохимическом составе почв меняется метод отбора проб. Теперь пробы почвы будут отбираться каждые 20 гектаров вместо сегодняшних 75 гектаров», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, как отметил министр, будут приняты меры структурного характера за счет укрепления деятельности земельной инспекции, создания ее единой вертикали и объединения в ее рамках возможностей разрозненных структур по контролю за плодородием почв.

«Кроме того, мы начали работу по наведению порядка в системе семеноводства. Среди них можно отметить перевод научных организаций на современные методы селекции и создание стройной системы семеноводческих хозяйств на базе научных и опытных хозяйств Национального аграрного научно-образовательного центра. Также ведется разработка цифровой системы контроля семян, что позволит установить жесткий контроль за движением семенного материала по всей стране. Все это позволит изменить ситуацию в растениеводстве, добиться реальных результатов в повышении устойчивости его развития и конкурентоспособности. Только так мы сможем и дальше наращивать достигнутый сегодня экспортный потенциал, сохраняя свой уровень в конкуренции на мировых продовольственных рынках», - резюмировал Ербол Карашукеев.

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#Сенат   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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