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Работу по возврату неиспользуемых земель усилят в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
12 Апреля 2022, 18:54
Работу по возврату неиспользуемых земель усилят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Мангистауский район глава региона Нурлан Ногаев провел выездное кустовое совещание, на котором выступил руководитель областного управления земельных отношений Есемурат Дузмагамбетов с докладом по вопросам возврата неосвоенных земель в государственную собственность, определения потребности в недропользовании, пастбищах, очередников для индивидуального жилищного строительства. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня общая площадь земель области в регионе составляет 16 млн 564 тысячи га. Из них 12 млн 639 тысяч га – пастбищные угодья. За последние два года в государственную собственность возвращено в общей сложности 2 млн 406 тысяч 441 га неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Законом РК «О земельных отношениях», существует требование по возврату в государственную собственность неосвоенных земель и их повторному вводу в оборот. В этом направлении в 2021 году крестьянам было предоставлено 145 тысяч 74 гектара земли.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость усиления работы по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Все уполномоченные органы должны держать этот вопрос на постоянном контроле. Важно внедрить механизм эффективного использования пустующих земель в сельскохозяйственных целях. Требования одинаковые для всех. Вопросы, связанные с земельными отношениями, должны решаться только в рамках действующего законодательства», - сказал Нурлан Ногаев.

На сегодня на территории области зарегистрировано 258 контрактов на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.


Акимат   Мангистауская область  
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