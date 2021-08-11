Работу по вакцинации против коронавируса усилят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассмотрел вопросы качества оказываемых горожанам медуслуг и темпы вакцинации населения, прикрепленного к частным медицинским организациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата сообщили, что в городе на сегодня 35 частных поставщиков первичной медико-санитарной помощи. По итогам анализа деятельности за первое полугодие этого года зафиксирован рост жалоб в адрес частных поставщиков ПМСП в 3,5 раза.

Как отмечают в ФСМС, частные медицинские организации, несмотря на малое количество прикрепленного населения, имеют высокий удельный вес жалоб. В этой связи в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения по г. Алматы будут направлены материалы для подтверждения обоснованности жалоб от потребителей медицинских услуг для недопущения ухудшения качества медобслуживания.

Вакцинацию у себя на производственной базе выполняют 22 частные ПМСП, остальными ведется работа по открытию кабинетов вакцинации. Положительные темпы вакцинации отмечены в работе Алматинской железнодорожной больницы, ТОО «Опен медикал шанел», Керуен-Медикус, ТОО «Архимедес». ТОО «Поликлиника №55», ТОО Поликлиника Сункар II, ТОО Med Lab экспресс и другим необходимо ускорить темпы по вакцинации. Следует отметить, что ТОО «Ассистанс Меди Сервис» направило уведомление об отказе открытия кабинета и расторжении договора с ФСМС, ТОО «Амитруд Дарига» также не проводит работу для открытия на их базе кабинета вакцинации.

Заместитель акима отметил, что темпы вакцинации отстают от показателей распространения коронавирусной инфекции и роста количества зараженных, что увеличивает общую нагрузку на систему здравоохранения города. Дан ряд конкретных поручений по мониторингу исполнения договорных обязательств поставщиками медуслуг в рамках имеющейся компетенции.

«На сегодня темпы вакцинации в Алматы находятся на уровне 8,5 тысяч в сутки. При этом продолжается регистрация новых случаев заражения. Данные по госпитализации превышают показатели в 700 случаев. Для обеспечения защиты жизни и здоровья горожан необходимо совместными усилиями проводить работу по расширению охвата вакцинацией от COVID-19. Формирование коллективного иммунитета особенно важно перед сезоном ОРВИ и гриппа для недопущения наложения коронавируса с иными респираторными инфекциями», - отметил Ержан Бабакумаров.