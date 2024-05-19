Работу мюнхенского аэропорта нарушили экоактивисты. Восемь человек были отклеены от взлетных полос и задержаны полицией. Были отменены более 60 вылетов и прилетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Более 60 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена, втором по загруженности в Германии, где утром в субботу экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочным полосам. Также аэропорт не мог и принимать самолеты, их перенаправляли в другие воздушные гавани.

Ация вызвала беспорядки и вмешательство полиции. По данным местного общественного телевидения, полиция арестовала восемь из них.

Climate activists breach German airport, glue themselves to runway during busy travel weekend https://t.co/NI0SCeolyC pic.twitter.com/epPxl5KvV4 — New York Post (@nypost) May 18, 2024

Радикальное движение «Последнее поколение», взявшая на себя ответственность за акцию, известна тем, что организует провокационные демонстрации, например, перекрывают оживленные автотрассы или обливают супом шедевры мирового искусства в музеях. Эти действия раскалывают общественное мнение и вызывают все более жесткий ответ со стороны властей.

Министр транспорта Фолькер Виссинг подчеркнул, что это «не законная демонстрация, а целенаправленное вмешательство в авиасообщение». По его словам, если воздушное движение «небезопасно, люди подвергаются риску, возникает угроза крупного экономического ущерба и тысячи путешественников оказываются в затруднительном положении».