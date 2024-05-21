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    19:35, 20 Май 2024 | GMT +6

    Работу метро восстановили после неполадок в Алматы

    метро
    Фото: метрополитен Алматы

    Метрополитен Алматы был временно приостановлен по техническим причинам. Специалисты незамедлительно занялись устранением неполадок, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В пресс-службе КГП «Метрополитен Алматы» сообщили, что метрополитен был временно приостановлен по техническим причинам. Пассажиры, которые следовали со станции Райымбек в сторону станции Момышулы, высажены на станции Москва.

    - Специалистами все неполадки устранены и работа алматинского метрополитена возобновлена в 18:05. Поезда курсируют по графику. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства, - отметили в метрополитене города.

    Теги:
    Ремонт Транспорт Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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