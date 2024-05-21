Работу метро восстановили после неполадок в Алматы

Метрополитен Алматы был временно приостановлен по техническим причинам. Специалисты незамедлительно занялись устранением неполадок, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе КГП «Метрополитен Алматы» сообщили, что метрополитен был временно приостановлен по техническим причинам. Пассажиры, которые следовали со станции Райымбек в сторону станции Момышулы, высажены на станции Москва.