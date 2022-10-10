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    11:53, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Работу медпоездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» возобновили в регионах РК

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила, что в стране функционируют 149 передвижных медицинских комплексов, оказывающих медпомощь и консультативно-диагностические услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения доступности медицинских услуг для жителей отдаленных сел развита транспортная медицина. Функционируют 149 передвижных медицинских комплексов, оказывающих помощь и консультативно-диагностические услуги», - сказала Ажар Гиният.

    В 10 регионах страны (Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Абайская, Жетысуйская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Мангистауская области) возобновлена работа двух медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые оказали медпомощь 64 тысячам жителей. Медицинскую авиацию осуществляют 33 воздушных судна (20 самолетов и 13 вертолетов), перевозящих жителей села и оказывающих экстренную помощь.

    Для оказания скорой медпомощи на селе работают 595 бригад, обслужили 1,5 млн вызовов.

    Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.


    Фото: gov.kz





    Теги:
    Общество Врачи Ажар Гиният Здравоохранение
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