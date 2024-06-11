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    21:50, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Роман Скляр провел ряд встреч на полях Петербургского международного экономического форума

    скляр
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком в рамках ПМЭФ-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    В ходе переговоров рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в области экономики и топливно-энергетической сферы.

    Стороны отметили стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Особое внимание было уделено вопросам, связанным с началом реализации крупного проекта по строительству трех угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

    Ранее 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Виталием Савельевым. 

    Стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия в сферах железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, в том числе касательно пассажирских и грузовых перевозок, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, а также развития международных транспортных коридоров.

    Обсуждены перспективы увеличения количества авиарейсов между крупными городами Казахстана и России с учетом растущего делового и туристического трафика.

    Роман Скляр проинформировал о проводимой работе по модернизации приграничных автомобильных пунктов пропуска. При этом он подчеркнул важность синхронизации совместных усилий, в том числе в целях увеличения международного транзита по маршрутам Западный Китай – Западная Европа, Север – Юг из России через территорию Казахстана к портам Персидского залива. В этой связи стороны отметили важность согласованных действий в вопросах тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки.

    По итогам встречи стороны договорились провести совместную проверку работы казахстанско-российских приграничных автомобильных пунктов пропуска.

    На полях Петербургского международного экономического форума при участии Первого заместителя Премьер-министра Казахстана Романа Скляра и Первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова состоялось подписание документов о сотрудничестве в области транспорта.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Так, подписаны Стратегическое соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына», АО «НК «КТЖ» и Московской областью и Декларация о создании и запуске цифровой экосистемы на маршруте КНР – РК – РФ между АО «KTZ Express», Xian Free Trade Port Construction and Operation Co. LTd и АО «Славтранс-Сервис».

    Реализация данных документов будет направлена на улучшение перевалки и обработки грузов, в том числе казахстанских, а также сокращение времени их доставки. Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане (КНР), Россией и другими странами.

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляра провел встречу с Первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ход реализации совместных проектов промышленной кооперации.

    Роман Скляр подчеркнул важность подписанной в 2019 году на пятилетний срок Дорожной карты Программы совместных действий в области промышленности между РК и РФ. Это позволило существенно нарастить портфель промышленных проектов двух стран.

    В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере строительства, в том числе касательно государственной экспертизы, ценообразования, развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    Стороны выразили готовность к дальнейшей реализации совместных инфраструктурных проектов.

     

     

    Теги:
    Каспийское море Правительство РК Топливо Роман Скляр Энергетика Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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