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Работу информационных систем налоговой и таможенной служб обсуждают в Мажилисе

20 Декабря 2021 10:27
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Работу информационных систем налоговой и таможенной служб обсуждают в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе начался правительственный час на тему «О ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во-первых, сегодня состоится разговор о новых и действующих информационных системах в налоговой и таможенной службе. Принимаются и обсуждаются все вопросы, касающиеся работы самих информационных систем, порталов государственных органов, сервисных компаний, программных продуктов. Отдельно хочу обратить ваше внимание на вопросы, связанные с работой новых для налоговой и таможенной системы сервисов – мобильных приложений», - сказал вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев, открывая правительственный час.

Во-вторых, по его словам, предлагается обсудить проблемы методологии и особенности применения искусственного интеллекта в управлении рисками. А также состоятельность новых инструментов мониторинга соблюдения налогового и таможенного законодательства.

«В-третьих, у нас на повестке вопрос реинжиниринга и оптимизации услуг в сфере налогового и таможенного администрирования. В-четвертых, предлагается уделить внимание вопросам «бесшовного» взаимодействия нашей цифровой системы с системами соседних государств. В-пятых, важно поднять вопрос о ходе реализации пилотных проектов в сфере налогообложения, связанных с цифровизацией», - перечислил депутат.

«В-шестых, мы должны обратить внимание на финансовые показатели эффективности цифровых инструментов налогового и таможенного администрирования. А также проблемы преодоления цифрового неравенства среди населения и в предпринимательской среде, будущие инновационные решения в контексте применения блокчейн-технологий в финансовом секторе», - заключил П. Казанцев.

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#Мажилис   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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