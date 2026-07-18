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    Работу eGov и государственных цифровых сервисов ограничат вечером 18 июля

    Вечером 18 июля в Казахстане временно ограничат работу eGov и других государственных цифровых платформ. О предстоящих технических работах АО «Национальные информационные технологии» сообщило в своих социальных сетях, передает Kazinform.

    Работу eGov и государственных цифровых сервисов ограничат вечером 18 июля
    Скриншот Stories в соцсети Instagram АО "НИТ"

    Ограничения будут действовать с 21:00 18 июля до 08:00 19 июля. В этот период возможны перебои в работе проектов, сопровождаемых компанией.

    Как отметили в НИТ, технические работы проводятся для повышения стабильности и эффективности цифровых сервисов.

    Пользователям рекомендуют заранее завершить все важные операции и оформить необходимые документы до начала технических работ. В компании также попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям.

    Напомним, eGov, eOtinish и другие госсервисы теперь доступны для казахстанцев при нулевом балансе мобильной связи.

    E - Правительство, E - услуги Егов
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор