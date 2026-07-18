Работу eGov и государственных цифровых сервисов ограничат вечером 18 июля

Вечером 18 июля в Казахстане временно ограничат работу eGov и других государственных цифровых платформ. О предстоящих технических работах АО «Национальные информационные технологии» сообщило в своих социальных сетях , передает Kazinform.

Ограничения будут действовать с 21:00 18 июля до 08:00 19 июля. В этот период возможны перебои в работе проектов, сопровождаемых компанией.

Как отметили в НИТ, технические работы проводятся для повышения стабильности и эффективности цифровых сервисов.

Пользователям рекомендуют заранее завершить все важные операции и оформить необходимые документы до начала технических работ. В компании также попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, eGov, eOtinish и другие госсервисы теперь доступны для казахстанцев при нулевом балансе мобильной связи.



