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Работу двух медицинских поездов возобновили в Казахстане
21 Сентября 2022, 10:52

Работу двух медицинских поездов возобновили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оснащение районных больниц в стране современными компьютерными томографами, рентген-аппаратами довели до 84%. Об этом сообщила глава Минздрава РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«800 тысячам жителей отдаленных сел 149 передвижных медицинских комплекса оказали медицинскую помощь с предоставлением консультативно-диагностических услуг, скрининга, лекарств. В этом году возобновлена работа двух медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые оказали медицинскую помощь 38 тысячам жителей в 10 регионах», - сказала Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

По ее данным, в сельских населенных пунктах завершено строительство шести фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий, ведется строительство 17 объектов, путем аренды зданий планируется открыть восемь. Наряду с этим, оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, доведено до 84 %.

«Внедряются проекты передовых практик ПМСП «человеко-ориентированный подход», одобренных ВОЗ. В этом году открыта первая в мире демонстрационная площадка по ПМСП для 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ в Енбекшиказахском районе Алматинской области по оказанию передовых практик. Для обеспечения принципа «Золотого часа» экстренным пациентам на уровне многопрофильных центральных районных больниц к 12 действующим организована межрайонная больница в городе Шу Жамбылской области», - проинформировала Ажар Гиният.

Также по информации главы Минздрава, строятся две научно-инновационные многопрофильные клиники в Астане и Алматы.

Фото: gov.kz


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