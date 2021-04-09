Работу дорожников в столице раскритиковал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инспектирование улиц показывает, что не все дороги выполнены качественно. После ремонта некоторых дорог не прошло и 3-4 лет, как необходимо заново проводить ремонтные работы! Нарекания со стороны жителей обоснованы, написал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagtram, передает МИА «Казинформ».

«Задача профильного управления не только провести конкурс на определение подрядных организаций, но и обеспечить качество и долгий срок службы! Обеспечить людям комфортный уровень проживания.

Первое. Поручил управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города ускорить проведение ямочного ремонта дорог.

Второе. Необходимо приступить к среднему ремонту дорог. В список улиц внести те, которые нуждаются в ремонте, где высокая проходимость, новые застраивающиеся районы. Кроме того, также включить улицы, где ранее не было асфальтного покрытия.



Пятое. Запускаем работу асфальтобетонного завода. Это позволит ускорить темпы дорожных работ.

Дороги - это стратегическое направление! В городе необходимо создавать условия для комфортного проживания горожан. К примеру, в прошлом году отремонтировали более 170 улиц. 100 из них в жилых массивах. В текущем году отремонтируем не меньше заданной планки», - отметил Алтай Кульгинов. Четвёртое. Сделаны замечания Казавтожолу. В ремонте не допускается использование некачественных материалов.Пятое. Запускаем работу асфальтобетонного завода. Это позволит ускорить темпы дорожных работ.Дороги - это стратегическое направление! В городе необходимо создавать условия для комфортного проживания горожан. К примеру, в прошлом году отремонтировали более 170 улиц. 100 из них в жилых массивах. В текущем году отремонтируем не меньше заданной планки», - отметил Алтай Кульгинов.

Акцент, как и в прошлом году, сделаем на старую часть города и на жилые массивы.Третье. Спрос с профильного управления и дорожников будет высоким! Некачественные работы приниматься не будут. На недобросовестных подрядчиков будем подавать в суд и вносить в чёрный список.