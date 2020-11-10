Работу для 1 - 5 дежурных классов разрешат со второй четверти в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, разрешается со второй четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до ЗОО учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Также разрешается обучение в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.