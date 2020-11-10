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Работу для 1 - 5 дежурных классов разрешат со второй четверти в Алматы
10 Ноября 2020 11:58
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Согласно постановлению, разрешается со второй четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до ЗОО учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.
Также разрешается обучение в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.
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