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Работу для 1 - 5 дежурных классов разрешат со второй четверти в Алматы

10 Ноября 2020 11:58
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Работу для 1 - 5 дежурных классов разрешат со второй четверти в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно постановлению, разрешается со второй четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до ЗОО учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Также разрешается обучение в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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