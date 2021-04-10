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    21:47, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Работу 7 банкетных залов приостановили за нарушение карантина в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года мобильные группы по надзору за соблюдением карантинных требований и сотрудники полиции посетили 87730 объектов, из 1745 выявлены нарушения карантинных требований. Вынесено решение суда по приостановлению работы 7 банкетных залов и 1 компьютерного клуба. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Искаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «В числе несоблюдающих карантинные требования индивидуальных предпринимателей - 46, юридических лиц - 2, должностных лиц - 26, физических лиц - 1671. Также стало известно, что организован 51 кокпар. Кроме того, фиксируются такие факты, как отсутствие масок в общественных местах, несоблюдение режима работы предприятий общественного питания. Вместе с тем, за один день в Сайрамском, Сарыагашском, Мактаральском, Отырарском, Ордабасинском, Казыгуртском районе организовано 7 семейных праздников. В целом, по части 1 статьи 425 КоАП РК наложено штрафов на сумму 98 580 015 тенге. Поэтому призываем всех жителей области соблюдать требования карантина», - сказал Аскар Бекболатович.

    Главный государственный санитарный врач области постановил продлить режим работы заведений питания для населения с 9:00 до 23:00. Тем не менее, выявлено 75 мест общественного питания, не соблюдавших указанный режим времени, отметили в РСК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество Правоохранительные органы
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