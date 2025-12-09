РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:00, 09 Декабрь 2025

    Работодатели и страховщики Казахстана объединяются для диалога

    4 декабря 2025 года в Алматы состоялся круглый стол «Страхователи и страховщики: диалог в страховании от несчастных случаев», организованный Национальной конфедерацией работодателей «PARYZ» при поддержке АО «Компания по страхованию жизни «BCC Life», передает агентство Kazinform.

    Работодатели и страховщики объединяются для диалога
    Фото: АО «Компания по страхованию жизни «BCC Life»

    Событие стало первой площадкой такого формата, объединившей представителей государственных органов, страхового рынка и крупных работодателей для обсуждения развития обязательного страхования работников.

    В обсуждении приняли участие представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциации финансистов Казахстана, АО «Компания по страхованию жизни «BCC Life» и другие страховщики, а также руководители крупных казахстанских предприятий и ассоциаций.

    — Это первый опыт проведения такого значимого события, когда работодатели и страховщики объединяются для диалога, чтобы совместно обсудить текущее состояние и будущее развитие обязательного страхования работников. Проведение подобных диалоговых площадок уже запланировано и на 2026 год, что подчеркивает приверженность участников системной работе по развитию и укреплению института обязательного страхования в стране, —отметил член правления АО «BCC Life» Шакенов Ринат Канатович.

    В ходе обсуждения участники уделили внимание текущей практике обязательного страхования от несчастных случаев, вопросам медико-социальной экспертизы, а также изменениям законодательства, вступившим в силу в 2024 году. Как первый и единственный представитель страховой отрасли в составе НКР «PARYZ», АО «BCC Life» выступило отраслевым экспертом и обсудила с представителями работодателей вопросы, касающиеся заключения договоров страхования, урегулирования страховых случаев и взаимодействия с работодателями.

    Завершилось мероприятие проведением первого заседания рабочей группы, объединяющей представителей страхового рынка и бизнеса. В рамках заседания участники сформировали предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства, определили направления работы, связанные со снижением производственного травматизма, и обозначили подходы к защите интересов работодателей на уровне государственных органов.

    АО «КСЖ «BCC Life» является дочерней организацией АО „Банк ЦентрКредит“, и осуществляет деятельность в отрасли страхования жизни.

    Лицензия на осуществление страховой деятельности № 2.2.19 от 08.11.2024 года выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

