Работодатели и страховщики Казахстана объединяются для диалога
4 декабря 2025 года в Алматы состоялся круглый стол «Страхователи и страховщики: диалог в страховании от несчастных случаев», организованный Национальной конфедерацией работодателей «PARYZ» при поддержке АО «Компания по страхованию жизни «BCC Life», передает агентство Kazinform.
Событие стало первой площадкой такого формата, объединившей представителей государственных органов, страхового рынка и крупных работодателей для обсуждения развития обязательного страхования работников.
В обсуждении приняли участие представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциации финансистов Казахстана, АО «Компания по страхованию жизни «BCC Life» и другие страховщики, а также руководители крупных казахстанских предприятий и ассоциаций.
— Это первый опыт проведения такого значимого события, когда работодатели и страховщики объединяются для диалога, чтобы совместно обсудить текущее состояние и будущее развитие обязательного страхования работников. Проведение подобных диалоговых площадок уже запланировано и на 2026 год, что подчеркивает приверженность участников системной работе по развитию и укреплению института обязательного страхования в стране, —отметил член правления АО «BCC Life» Шакенов Ринат Канатович.
В ходе обсуждения участники уделили внимание текущей практике обязательного страхования от несчастных случаев, вопросам медико-социальной экспертизы, а также изменениям законодательства, вступившим в силу в 2024 году. Как первый и единственный представитель страховой отрасли в составе НКР «PARYZ», АО «BCC Life» выступило отраслевым экспертом и обсудила с представителями работодателей вопросы, касающиеся заключения договоров страхования, урегулирования страховых случаев и взаимодействия с работодателями.
Завершилось мероприятие проведением первого заседания рабочей группы, объединяющей представителей страхового рынка и бизнеса. В рамках заседания участники сформировали предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства, определили направления работы, связанные со снижением производственного травматизма, и обозначили подходы к защите интересов работодателей на уровне государственных органов.
АО «КСЖ «BCC Life» является дочерней организацией АО „Банк ЦентрКредит“, и осуществляет деятельность в отрасли страхования жизни.
Лицензия на осуществление страховой деятельности № 2.2.19 от 08.11.2024 года выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.