Работодатели и страховщики Казахстана объединяются для диалога

Событие стало первой площадкой такого формата, объединившей представителей государственных органов, страхового рынка и крупных работодателей для обсуждения развития обязательного страхования работников.

В обсуждении приняли участие представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциации финансистов Казахстана, АО «Компания по страхованию жизни «BCC Life» и другие страховщики, а также руководители крупных казахстанских предприятий и ассоциаций.

— Это первый опыт проведения такого значимого события, когда работодатели и страховщики объединяются для диалога, чтобы совместно обсудить текущее состояние и будущее развитие обязательного страхования работников. Проведение подобных диалоговых площадок уже запланировано и на 2026 год, что подчеркивает приверженность участников системной работе по развитию и укреплению института обязательного страхования в стране, —отметил член правления АО «BCC Life» Шакенов Ринат Канатович.

В ходе обсуждения участники уделили внимание текущей практике обязательного страхования от несчастных случаев, вопросам медико-социальной экспертизы, а также изменениям законодательства, вступившим в силу в 2024 году. Как первый и единственный представитель страховой отрасли в составе НКР «PARYZ», АО «BCC Life» выступило отраслевым экспертом и обсудила с представителями работодателей вопросы, касающиеся заключения договоров страхования, урегулирования страховых случаев и взаимодействия с работодателями.

Завершилось мероприятие проведением первого заседания рабочей группы, объединяющей представителей страхового рынка и бизнеса. В рамках заседания участники сформировали предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства, определили направления работы, связанные со снижением производственного травматизма, и обозначили подходы к защите интересов работодателей на уровне государственных органов.

АО «КСЖ «BCC Life» является дочерней организацией АО „Банк ЦентрКредит“, и осуществляет деятельность в отрасли страхования жизни.

Лицензия на осуществление страховой деятельности № 2.2.19 от 08.11.2024 года выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.